США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT

Екіпаж нафтового танкера, який тікав від американських військ в Атлантичному океані, намалював російський прапор на борту судна

Берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з'явилося зображення російського прапора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що судна Берегової охорони США більше як десять днів переслідують великий нафтовий танкер в Атлантичному океані. Військові заявили про повну готовність до силового захоплення судна, проте очікували на дозвіл Білого дому. Ситуація ускладнилася після того, як на корпусі Bella 1 недбало намалювали російський триколор.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, Берегова охорона може захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються в шахрайстві. Коли почалося переслідування, США вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.

Експерти кажуть, якщо судно дійсно встигли легально перереєструвати в Росії, силовий варіант захоплення стане дипломатичним загостренням. У Вашингтоні побоюються, що Росія могла піти на хитрощі та зареєструвати судно заднім числом без інспекцій, щоб спровокувати конфлікт. Наразі США намагаються з'ясувати статус танкера дипломатичними каналами.

Танкер Bella 1 потрапив під американські санкції через перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій, зокрема «Хезболли», єменських хуситів та іранського Корпусу вартових ісламської революції. Танкер є частиною так званого тіньового флоту, що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.

Нагадаємо, Сполучені Штати посилюють морську блокаду Венесуели. Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах. Операція, проведена на світанку 20 грудня в межах місії «Південний спис», була спрямована на судно, яке нещодавно заходило у венесуельський порт.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.