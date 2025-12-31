Головна Світ Політика
США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT
Танкер Bella 1 потрапив під американські санкції через перевезення іранської нафти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Екіпаж нафтового танкера, який тікав від американських військ в Атлантичному океані, намалював російський прапор на борту судна

Берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з'явилося зображення російського прапора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що судна Берегової охорони США більше як десять днів переслідують великий нафтовий танкер в Атлантичному океані. Військові заявили про повну готовність до силового захоплення судна, проте очікували на дозвіл Білого дому. Ситуація ускладнилася після того, як на корпусі Bella 1 недбало намалювали російський триколор.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, Берегова охорона може захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються в шахрайстві. Коли почалося переслідування, США вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.

Експерти кажуть, якщо судно дійсно встигли легально перереєструвати в Росії, силовий варіант захоплення стане дипломатичним загостренням. У Вашингтоні побоюються, що Росія могла піти на хитрощі та зареєструвати судно заднім числом без інспекцій, щоб спровокувати конфлікт. Наразі США намагаються з'ясувати статус танкера дипломатичними каналами.

Танкер Bella 1 потрапив під американські санкції через перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій, зокрема «Хезболли», єменських хуситів та іранського Корпусу вартових ісламської революції. Танкер є частиною так званого тіньового флоту, що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.

Нагадаємо, Сполучені Штати посилюють морську блокаду Венесуели. Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах. Операція, проведена на світанку 20 грудня в межах місії «Південний спис», була спрямована на судно, яке нещодавно заходило у венесуельський порт.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT
США призупинили захоплення нафтового танкера через появу на ньому російського прапора – NYT
