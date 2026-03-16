Росія погодилася припинити вербувати кенійців на війну проти України

Очільники кенійського та російського МЗС домовилися, що громадян Кенії більше не вербуватимуть через Міноборони РФ

Понад тисячу громадян Кенії було завербовано для участі у війні в Україні на боці Росії

Москва і Найробі домовилися припинити вербування кенійців для участі у війні Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді зробив відповідну заяву після переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Москві. «Я хочу чітко зазначити, що ми домовилися, що кенійців більше не будуть вербувати через (російське) Міністерство оборони – вони більше не залучатимуться. Більше нікого не будуть забирати», – сказав він.

Дипломат додав, що для тих кенійців, які потребують допомоги, організують консульську підтримку через відповідні дипломатичні канали. Він також додав, що не хоче, щоб партнерство двох країн «визначалося виключно через призму програми спеціальної військової операції». «Відносини між Кенією та Росією набагато ширші за це», – каже Мудаваді.

Своєю чергою, Лавров заявив, що громадяни Кенії нібито добровільно підписували контракти на участь у бойових діях на боці російської армії. Варто зазначити, що у звіті кенійської розвідки, представленому законодавцям у лютому, йшлося про те, що понад 1 тис. громадян було завербовано для участі у війні в Україні на боці Росії, що вп'ятеро перевищує попередні оцінки влади. Після цього Найробі заявила, що хоче припинити таку практику.

Нагадаємо, Європарламент оприлюднив дані про масштаби залучення іноземних найманців до лав російської армії. Росія використовує у війні проти України тисячі іноземців.

Євродепутати констатували, що Росія перетворила вербування іноземців на налагоджену схему торгівлі людьми. Йдеться про тисячі громадян із понад 36 країн Африки (зокрема Гани, Камеруну, Нігерії та Ефіопії), яких заманюють обманом.

Повідомляється, що Росія вербує у країнах Африки, а також в Азії та на Кубі, тисячі малозабезпечених громадян, яких оманливим шляхом відправляє на Схід України для участі у бойових діях у складі російської армії. Після прибуття в Росію в іноземців відбирають паспорти, змушують підписувати контракти мовою, якої вони не розуміють, і відправляють на передову як «гарматне м’ясо».