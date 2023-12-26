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Росія імпортує снайперські приціли із Заходу – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія імпортує снайперські приціли із Заходу – ЗМІ
Ввезення прицілів та інших товарів «для полювання» відбувається за паралельним імпортом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За митними даними, у 2022-2023 роках у Росію було ввезено прицілів на $173, 6 млн

У 2022-2023 роках у Росію з країн Заходу було ввезено прицілів на $173,6 млн. Частину з них використовують для ведення війни проти України. Про це повідомляє видання «Важные истории».

Російський снайпер добровольчого підрозділу футбольних фанатів «Еспаньйола» в ролику білоруського пропагандистського телеканалу позує з гвинтівкою. Видання уточнює, що на ній встановлено оптичний приціл австрійської компанії Kahles, яка випускає товари для полювання і спортивної стрільби.

У YouTube десятки відео, де російські снайпери демонструють європейські та американські приціли (на фото – Nightforce)
У YouTube десятки відео, де російські снайпери демонструють європейські та американські приціли (на фото – Nightforce)
фото: скріншот з відео

В YouTube можна знайти десятки роликів, у яких російські військові демонструють приціли західних виробників:

  • Leupold (США);
  • Nightforce (США – Японія);
  • Holosun (США – Китай);
  • Swarovski Optik (Австрія).

«За митними даними, у 2022-2023 роках у Росію було ввезено прицілів на 16 млрд рублів ($173, 6 млн – «Главком»)», – пише видання.

Метою є нібито «встановлення прицілів на мисливську зброю», проте частина потрапляє на війну в Україну. Серед чемпіонів з імпорту – інтернет-магазини «Поінтер» і «Навігатор».

Видання вказує, що інтернет-магазин «Навігатор» продавав петербурзькій «Технології» оптику, далекоміри, окуляри та інше обладнання. Цю компанію пов'язували з колишнім ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним.

«Ввезення прицілів та інших товарів «для полювання» відбувається за паралельним імпортом – виробники, найімовірніше, не знають, куди потрапляє їхній товар», – пишуть журналісти.

«Поінтер» використовує посередників у Китаї, «Навігатор» – у Туреччині та Казахстані.

Нагадаємо, російські торгові компанії залишили можливість закуповувати в Європі та США вогнепальну зброю та боєприпаси, зʼясували розслідувачі з німецького проєкту Correctiv. Вони відзначають, що це відбувається попри санкції, які західні країни з 2014 року запроваджували проти Росії.

Раніше ми повідомляли, що у російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше компонентів виробляють американські компанії.

Читайте також: Де Росія бере сировину для виробництва зброї: пояснення розвідки
Теги: санкції зброя росія снайпер війна

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