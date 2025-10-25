Reuters: Єдиний НПЗ Сербії може зупинитися через санкції США

Президент Сербії Александар Вучич попереджав, що без нових поставок нафти НПЗ не зможе функціонувати після 1 листопада

Американські санкції проти компанії «Нафтова індустрія Сербії» (НІС), контрольний пакет якої належить російській «Газпром Нафті», поставили під загрозу роботу єдиного сербського нафтопереробного заводу. Через обмеження підприємство в Панчеві не може отримати нові постачання нафти і може зупинитися вже найближчими днями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, інформує «Главком».

За словами співрозмовників агентства, Сербія має лише кілька днів, перш ніж завод НІС буде змушений припинити перероблення сирої нафти.

Аналітична група Kpler зафіксувала, що танкер Maran Helios, який перевозив мільйон барелів казахстанської нафти для НІС, прибув до хорватського порту Омішаль 9 жовтня. Проте, як зазначають джерела Reuters, вантаж так і не дістався до Сербії.

Хорватський оператор нафтопроводів Janaf повідомив, що 8 жовтня доставив усю нафту, яка належала НІС і перебувала в його системі, а після цієї дати жодних нових постачань не планувалося. Це свідчить про те, що казахстанська нафта, придбана сербською компанією, не потрапила до країни.

За підрахунками Reuters, цього обсягу вистачило б для роботи НПЗ у Панчеві приблизно на десять днів.

Президент Сербії Александар Вучич ще 9 жовтня попереджав, що без нових поставок нафтопереробний завод не зможе функціонувати після 1 листопада. Водночас він запевнив, що паливні резерви країни заповнені, і наявних запасів має вистачити до кінця року.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній.

За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

До слова, найбільший індійський нафтовий концерн Reliance Industries, який до цього активно закуповував російську нафту, фактично підтвердив намір припинити подальші закупівлі сировини з РФ.

У офіційній заяві компанії наголошується, що компанія бере до уваги нові обмеження, запроваджені Європейським Союзом, Великою Британією та США щодо імпорту російської нафти та експорту нафтопродуктів до Європи.