Лукашенко визнав: кількість охочих їхати на парад до Путіна катастрофічно скоротилась

Лукашенко спробував переконати, що «мода» на парад у Москві ще повернеться

Білоруський диктатор мріє, що часи, коли «засвітитися» на Червоній площі 9 травня було престижно, ще повернуться

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично визнав, що інтерес до параду 9 травня у Москві суттєво впав. Про це він сказав під час зустрічі з диктатором Путіним, пише «Главком».

«Прийде час, коли до нас проситимуться сюди, щоб приїхати і побути на цій площі. Ну, а сьогодні час показав, хто є хто», – сказав Лукашенко.

Варто зазначити, що минулого року парад у Москві відвідали представники 27 країн, серед яких були лідери Китаю, Сербії, Венесуели, Бразилії, Куби, Вірменії, Єгипту, В’єтнаму та Ефіопії. Також на заходах була присутня дипломатична представниця Ізраїлю, тоді як посол США відмовилася від участі.

Цього ж року кількість країн, які відправили своїх представників, зменшилась до близько 10, тобто більше ніж удвічі.

Також стало відомо, що Росія відкликала акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня у Москві, хоча раніше їх уже офіційно допустили до заходу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві.

Тоді ж указ президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві викликав хвилю реакцій у соцмережах – від істерики у російських Z-пабліках до захоплення серед західних журналістів, дипломатів і військових експертів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков уже відреагував на ситуацію та заявив, що Росії «не потрібен жоден дозвіл», щоб проводити парад.