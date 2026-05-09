Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги

Путінська Росія спотворила сенс Дня Перемоги та перетворила його на одну з головних ідеологічних опор диктатури

8 травня Україна разом із західною спільнотою вшановує пам'ять жертв Другої світової війни, наголошуючи, що збройні конфлікти є найбільшою трагедією для людства. Натомість у Російській Федерації панує цілком протилежна атмосфера. Одержиме ілюзією власної винятковості, російське суспільство остаточно викривило справжню суть пам'ятних днів травня. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» День Перемоги: деградація парадів. Діди, які воювали, точно не хотіли нічого «повторювати».

Автори статті нагадують, що сучасний формат 9 травня з його мілітаристськими парадами, демонстрацією важкої техніки та пропагандистськими акціями не має нічого спільного з початковим змістом цієї дати. Протягом восьми десятиліть після завершення війни заходи з нагоди перемоги змінювалися, проте навіть за часів Сталіна це свято не перетворювали на масштабне видовище. Тодішнє покоління ще занадто добре пам’ятало колосальну ціну, яку довелося заплатити за мир.

Народний депутат та історик Володимир В'ятрович зазначає, що з часом радянське керівництво почало вливати все більше ресурсів у популяризацію цієї дати, роблячи її ключовим елементом державної ідеології. Цей імпульс виявився настільки сильним, що навіть після розпаду Радянського Союзу традиція відзначати 9 травня як надважливу подію тривалий час зберігалася за інерцією, зокрема і в Україні.

Проте саме путінська Росія довела спотворення сенсу свята до абсолюту, перетворивши його на одну з головних ідеологічних опор диктатури. Разом із протистоянням «колективному Заходу» та просуванням концепції «руського міра», День Перемоги став інструментом виправдання режиму. Хоча використання цієї пам'ятної дати для маніпуляцій почалося не сьогодні, нинішній очільник Кремля зумів за масштабами експлуатації цієї теми обійти всіх радянських генсеків.

Як відомо, цьогорічне святкування 9 травня в Москві тривало лише 45 хвилин і супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки, включаючи повне відключення інтернету та патрулювання центру міста. Головною особливістю стала відсутність наземної військової техніки на Червоній площі – замість реальних машин їхні зображення транслювали на великих екранах, а в небі пройшла лише авіаційна частина.

На трибунах поруч із Володимиром Путіним перебували лідери Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Також вперше в історії російських парадів у заході взяли участь військові з Північної Кореї. Їхню присутність у Кремлі виправдали наявністю «бойового досвіду» в Курській області.

У своїй промові Путін знову згадав про війну в Україні, порівнявши дії сучасних окупантів із подіями Другої світової. Він традиційно звинуватив країни НАТО у підтримці України та запевнив у неминучій перемозі РФ.