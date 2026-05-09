Головна Світ Політика
search button user button menu button

Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
Нинішня версія Дня Перемоги тримає диктаторський режим Путіна
фото: Reuters

Путінська Росія спотворила сенс Дня Перемоги та перетворила його на одну з головних ідеологічних опор диктатури

8 травня Україна разом із західною спільнотою вшановує пам'ять жертв Другої світової війни, наголошуючи, що збройні конфлікти є найбільшою трагедією для людства. Натомість у Російській Федерації панує цілком протилежна атмосфера. Одержиме ілюзією власної винятковості, російське суспільство остаточно викривило справжню суть пам'ятних днів травня. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» День Перемоги: деградація парадів. Діди, які воювали, точно не хотіли нічого «повторювати».

Автори статті нагадують, що сучасний формат 9 травня з його мілітаристськими парадами, демонстрацією важкої техніки та пропагандистськими акціями не має нічого спільного з початковим змістом цієї дати. Протягом восьми десятиліть після завершення війни заходи з нагоди перемоги змінювалися, проте навіть за часів Сталіна це свято не перетворювали на масштабне видовище. Тодішнє покоління ще занадто добре пам’ятало колосальну ціну, яку довелося заплатити за мир.

Народний депутат та історик Володимир В'ятрович зазначає, що з часом радянське керівництво почало вливати все більше ресурсів у популяризацію цієї дати, роблячи її ключовим елементом державної ідеології. Цей імпульс виявився настільки сильним, що навіть після розпаду Радянського Союзу традиція відзначати 9 травня як надважливу подію тривалий час зберігалася за інерцією, зокрема і в Україні.

Проте саме путінська Росія довела спотворення сенсу свята до абсолюту, перетворивши його на одну з головних ідеологічних опор диктатури. Разом із протистоянням «колективному Заходу» та просуванням концепції «руського міра», День Перемоги став інструментом виправдання режиму. Хоча використання цієї пам'ятної дати для маніпуляцій почалося не сьогодні, нинішній очільник Кремля зумів за масштабами експлуатації цієї теми обійти всіх радянських генсеків.

Як відомо, цьогорічне святкування 9 травня в Москві тривало лише 45 хвилин і супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки, включаючи повне відключення інтернету та патрулювання центру міста. Головною особливістю стала відсутність наземної військової техніки на Червоній площі – замість реальних машин їхні зображення транслювали на великих екранах, а в небі пройшла лише авіаційна частина.

На трибунах поруч із Володимиром Путіним перебували лідери Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Також вперше в історії російських парадів у заході взяли участь військові з Північної Кореї. Їхню присутність у Кремлі виправдали наявністю «бойового досвіду» в Курській області.

У своїй промові Путін знову згадав про війну в Україні, порівнявши дії сучасних окупантів із подіями Другої світової. Він традиційно звинуватив країни НАТО у підтримці України та запевнив у неминучій перемозі РФ. 

Читайте також:

Теги: путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
4 травня, 10:28
Новоросійськ – найбільший російський порт на Чорному морі з численними об’єктами для експорту сировини
Експорт нафти з найбільшого чорноморського порту РФ обмежено: деталі від Bloomberg
13 квiтня, 19:57
Буданов акцентував, що прагнення до миру не є проявом слабкості
Буданов: Україна готова до обміну «всіх на всіх» та переговорів на рівні лідерів
4 травня, 11:53
Путін може вбачати «вікно можливостей» у періоді до 2029 року, поки Трамп президент
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
6 травня, 04:15
У Воронежі скасували парад 9 травня після атак дронів
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
4 травня, 19:30
РФ оголосила перемир’я на 8-9 травня
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
4 травня, 20:57
Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні
У Деснянському районі столиці вилучено бойову частину «Герані-2» (фото)
5 травня, 15:19
Листівки наповнені стандартними тезами російської пропаганди
В прикордонних областях окупанти з дронів скидають агітаційні листівки з небезпечними QR-кодами
8 травня, 06:40
Пхеньян назвав відносини з Росією головним пріоритетом
Кім Чен Ин надіслав Путіну особливе привітання до 9 травня
Вчора, 04:54

Політика

Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
Історик: Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
Путін готовий зустрітись із Зеленським не в Москві, але назвав нову умову
Путін готовий зустрітись із Зеленським не в Москві, але назвав нову умову
Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну
Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
Кремль після параду виступив із заявою
Кремль після параду виступив із заявою
Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини. Новий парламент ухвалив перші символічні рішення
Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини. Новий парламент ухвалив перші символічні рішення

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
8 травня, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua