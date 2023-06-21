Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії
Урсула фон дер Ляєн: «Наш інструмент проти обходу не дозволить Росії отримати підсанкційні товари»
Сьогодні, 21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Про це йдеться на сторінці головування Швеції в Раді ЄС.
«Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингом», – йдеться в повідомленні.
Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС включатиме в себе також заборону на перетин кордону російськими автопричепами.
Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає угоду щодо 11-го пакету санкцій. «Це завдасть іще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить Росії отримати підсанкційні товари», – зазначила вона.
До відома, президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нові санкції, запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року.
Нагадаємо, Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення Росією.
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