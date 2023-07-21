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Білий дім підтвердив використання Україною касетних боєприпасів проти Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім підтвердив використання Україною касетних боєприпасів проти Росії
США підтвердили використання Україною касетних боєприпасів проти РФ
фото з відкритих джерел

Україна активно використовує касетні боєприпаси на полі бою проти РФ

Білий дім підтвердив, що касетні боєприпаси, надані США, були використані Україною проти Росії. Про це повідомляє The Guardian.

Джон Кірбі, речник Білого дому з питань національної безпеки, зазначив, що ці боєприпаси були передані Україні і активно використовуються на полі бою в протистоянні з Росією.

Як повідомлялося, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії

Як відомо, американські касетні боєприпаси так швидко були передані Україні, тому що їх заздалегідь розмістили в Європі.

Зокрема НАТО не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні.

До слова, Європейський союз протягом наступних чотирьох років виділятиме до € 5 млрд на рік на оборонні потреби України. Кошти будуть надані через «спеціальну секцію» в межах Європейського фонду миру.

Читайте також: Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Теги: боєприпаси Україна Європейський союз США

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