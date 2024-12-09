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Politico повідомило, хто завадив Меркель запросити Путіна на саміт Євросоюзу у 2021 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Politico повідомило, хто завадив Меркель запросити Путіна на саміт Євросоюзу у 2021 році
Канцлерка ФРН Меркель у 2021 році хотіла запросити Путіна на саміт ЄС у Брюсселі
фото: thegaze.media

У червні 2021 року, лише через п’ять місяців після того, як вона стала прем’єр-міністром Естонії, Кая Каллас виступила проти найпотужнішого лідера Європи

Нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, коли обіймала посаду премʼєр-міністерки Естонії, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити на саміт ЄС російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Politico.

Зазначено, що це відбулося у червні 2021 року, Каллас на той час очолювала естонський уряд уже п'ять місяців.

У матеріалі йдеться, що медіа попереджали про масове скупчення військ РФ на кордоні з Україною, а канцлерка ФРН Меркель хотіла запросити Путіна на саміт ЄС у Брюсселі.

Також цю ідею підтримав президент Франції Емманюель Макрон і, як повідомляє Politico, Меркель хотіла проштовхнути її під час засідання Європейської ради.

За словами джерел видання, таку ініціативу не підтримала Каллас.

«Саміт про що?», – запитала вона у присутності усіх європейських лідерів. 

Тоді ж вона підкреслила, що Путіну не можна довіряти і його не можна ні умиротворювати, ні задобрювати, додають співрозмовники.

«Для чого це потрібно?», – додала тоді премʼєрка Естонії, яка могла розраховувати на підтримку кількох інших країн Східної Європи.

«Меркель, не маючи змоги здійснити свій план без хоча б неохочої згоди своїх колег-лідерів, відступила. Коли німецький канцлер вийшла з кімнати, Макрон не вірив, що новий лідер з невеликої країни ЄС наважилася принизити Меркель – на той час головного гравця блоку», – інформує Politico.

Співрозмовник видання також згадав: тоді французький лідер звернувся до Каллас з натяком на те, що вона може зіштовхнутися з негативною реакцією. Макрон запитав: «Ви все ще будете прем'єр-міністром завтра?».

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що її роблять «цапом-відбувайлом» за війну в Україні через її позицію щодо членства України в НАТО у 2008 році. Експосадовиця заявила, що «захоплюється Зеленським за його мужність і рішучість», але не згодна з ним щодо Бухареста. У 2008 році Меркель виступала проти розширення НАТО на схід, зокрема проти входження до Альянсу України та Грузії. 

На зауваження про те, чому Меркель не зробила жодних висновків, якщо так чітко усвідомлювала, на що здатен Путін, та відказала, що конфлікти з Росією треба було спробувати розв’язати в мирний спосіб.

Також Ангела Меркель під час свого перебування на посаді перешкоджала Україні швидко приєднатися до НАТО, адже боялася військової відповіді з боку Росії. Про це вона розповіла у своїй книзі «Свобода. Мемуари 1954−2021», пише Die Zeit. Ангела Меркель вказала на ризики, пов’язані з присутністю російського Чорноморського флоту на українському Кримському півострові. Вона підкреслила, що подібна ситуація не мала місця з жодним іншим кандидатом на вступ до НАТО. За її словами, на той момент лише незначна частина українського населення підтримувала ідею членства країни в Альянсі.

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Теги: Ангела Меркель саміт путін президент Кая Каллас

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