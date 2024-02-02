До Києва прибула голова МЗС Канади Мелані Жолі

Жолі вже провела зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою

Сьогодні, 2 лютого, до Києва з робочим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою сторони обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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За словами Жолі, 2 лютого Канада й Україна започаткують коаліцію з повернення українських дітей. Оттава говоритиме про це питання з іншими країнами, серед яких Мексика, Бразилія, Південна Африка й Катар.

«І звідти будемо певним чином інформувати хто ці діти. Переконувати держави, щоб вони об'єднувались в цьому питанні й будемо працювати із тими державами, які мають прямі відносини з РФ, щоб певним чином сприяти, аби діти верталися додому. Кожна дитина, яка вертається додому – це перемога», – зауважила Жолі.

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Під час пресконференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постійно перебуває на зв'язку в телефонному режимі з канадською колегою. Зокрема він привітав те, що Мелоні особисто з першого дня повномасштабної війни була поруч й допомагала розв'язувати проблеми, з якими стикалась Україна.

За словами Кулеби, вони обговорили політику, економіку, доповнення угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, а також заморожені активи Росії. Також порушили питання:

санкцій проти Росії;

реалізації української Формули миру, де Канада співголовує у чотири пункті – звільнення полонених та депортованих осіб.

«Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані й Канада відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених Росією. Особиста відданість Жолі та Канади у цьому питанні – яскравий приклад лідерства у захисті прав людини», – відзначив Кулеба.

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Як відзначив Кулеба, механізм, який запропонувала Канада для вирішення вищезгаданого питання, є дієвим, у зв'язку з чим Україна розраховує на те, що інші країни будуть активно брати участь у зусиллях повернення українських дітей.

Також сторони обговорили й озброєння України. «Продовжуємо працювати над посиленням систем ППО та іншої зброї, якою нам може допомогти Канада», – відзначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні 10 багатофункціональних надувних суден на загальну суму $15 млн США та виділить додаткових $11,5 млн на навчання українських пілотів на F-16.