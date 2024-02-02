Канада працює над тривалими гарантіями безпеки для України – глава МЗС Жолі

Мелоні Жолі: «Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як Росія, тому Канада мусить і надалі надавати допомогу»

Канада на фінішній прямій щодо гарантій безпеки для України. Відповідний договір між країнами скоро буде підписаний. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелоні Жолі на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як Росія, тому Канада мусить і надалі надавати допомогу, яка буде постійною, надійною. Ця допомога буде включати наші зобов'язання щодо довготермінових безпекових зобов'язань», – сказала міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жолі зазначила, що всі країни G7 укладуть окремі, але співзвучні договори з Україною щодо гарантій безпеки. Договір між Україною та Канадою на фінішній прямій.

«На саміті НАТО було вирішено, що кожна країна «Великої сімки» обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. Ми сподіваємось, що наш договір вийшов на фінішну пряму», – підкреслила глава МЗС Канади.

Сьогодні, 2 лютого, до Києва з робочим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою сторони обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки.