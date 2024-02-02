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Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади
Зеленський під час зустрічі подякував Канаді за потужну підтримку України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський та Жолі обговорили підготовку двостороннього документа з Канадою про безпекові гарантії Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка прибула сьогодні візитом до України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі президент подякував Канаді за потужну підтримку України під час її протистояння російській агресії. Зокрема він подякував за фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка надається Києву з перших днів повномасштабного вторгнення терористів.

«Це свідчить про справді міцні відносини та партнерство. Також хочу подякувати за рішення уряду Канади про виділення наступного пакета військової допомоги. Це зміцнює наші Збройні Сили для ефективної боротьби з агресором», – додав Зеленський.

Про що говорили:

  • президент проінформував голову МЗС Канади про заходи з реалізації формули миру й підготовки, а також проведення Глобального саміту миру;
  • Зеленський подякував Канаді за лідерську роль в роботі Міжнародної коаліції з повернення примусово переміщених українських дітей. Засідання коаліції сьогодні відбудеться в Києві.

«Для нас повернення всіх українських громадян, включно з дітьми, залишається одним із ключових пріоритетів. Ми вдячні Канаді за вагому роль у створенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що допоможе всім нашим дітям невдовзі повернутися на батьківщину», – пояснив президента.

  • обговорили підготовку двостороннього документа з Канадою про безпекові гарантії Україні, який укладуть вже невдовзі;
  • скоординували кроки щодо подальшого діалогу між країнами на найвищому рівні та в межах міжнародних організацій.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, до Києва з робочим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою сторони обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки.

До слова, Канада на фінішній прямій щодо гарантій безпеки для України. Відповідний договір між країнами скоро буде підписаний.

Теги: Володимир Зеленський Канада МЗС дипломатія

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