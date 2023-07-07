Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини (відео)
У Словаччині президент Зеленський обговорить саміт НАТО та формулу миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку з
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 липня, після візиту до Чехії прибув до Словаччини. Офіційна церемонія зустрічі транслювалася Офісом президента України.
Зеленський вже зустрівся з президенткою країни Зузаною Чапутовою.
У Братиславі президент України планує провести переговори з президенткою країни Зузаною Чапутовою, прем'єр-міністром Людовітом Одором та головою Національної Ради (парламенту) Борисом Колларом.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував візит до Словаччини.
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