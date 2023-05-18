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Експрем’єр Словаччини звинуватив Захід у «підтримці вбивст» в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Експрем’єр Словаччини звинуватив Захід у «підтримці вбивст» в Україні
Фіцо: «Я особливо ціную позицію Святішого Отця, я ціную позицію Китаю, Бразилії, у яких в сто разів більше розуму, ніж в американців з німцями та британцями»
фото з відкритих джерел

За словами словацького політика, необхідно «сісти за стіл переговорів і домовитися про мир»

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив західних союзників у «підтримці вбивств» в Україні. Про це повідомляє  Euractiv.

Експрем’єр Фіцо є головою партії SMER-SD, яка наразі посідає перше місце в опитуваннях напередодні дострокових парламентських виборів у вересні з приблизно 18% підтримки.

«Це кричуща підтримка безрезультатних вбивств», – заявив Фіцо на брифінгу у вівторок щодо поставок танків Україні західними союзниками. Він згадав, зокрема, Францію, Німеччину та Італію.

Фіцо підтвердив, що SMER-SD не підтримує постачання зброї в Україну. Натомість, підкреслив Фіцо, необхідно «сісти за стіл переговорів і домовитися про мир».

«Я особливо ціную позицію Святішого Отця, я ціную позицію Китаю, Бразилії, у яких в сто разів більше розуму, ніж в американців з німцями та британцями», – додав Фіцо.

За словами політика, наївно вважати, що будь-яка кількість танків змінить ставлення Росії до війни.

Слова Фіцо пролунали після турне президента України Володимира Зеленського Європою, під час якого він відвідав Париж, Лондон, Берлін і Рим, щоб отримати більше зброї від західних союзників.

В останні роки голова SMER-SD змінив свою риторику з прихильника інтеграції до ЄС на ультраправу пропаганду після того, як у 2018 році був змушений піти у відставку з посади прем'єр-міністра через загальнонаціональні протести проти його уряду.

Після російського вторгнення в Україну Фіцо порівняв війська НАТО, що прибувають до Словаччини, з нацистськими військами. 

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова має намір подати до суду на лідера опозиції і колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо за коментарі на свою адресу.

Зазначається, що Фіцо, голова партії Smer-SD, неодноразово називав Чапутову «американським агентом» і, коментуючи її рішення призначити новий тимчасовий уряд, заявив, що вона «призначає уряд Сороса», маючи на увазі американського мільярдера-філантропа Джорджа Сороса.

До слова, колишній прем’єр Словаччини, який цього року може повернутися на посаду, виступив проти військової допомоги Україні. Він також пообіцяв блокувати санкції ЄС проти Росії.

 

Теги: Словаччина політика

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