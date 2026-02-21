Трамп розкритикував суддів Верховного суду через рішення про тарифи

Трамп публічно присоромив суддів Верховного суду за скасування його тарифів

Президент США Дональд Трамп виступив із безпрецедентно різкою критикою на адресу Верховного суду після того, як його тарифний режим був визнаний незаконним. У 45-хвилинній промові з Білого дому Трамп перейшов на особистості, розділивши суддів на «патріотів» та тих, кому має бути «соромно перед своїми родинами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Незважаючи на консервативну більшість у суді, рішення про скасування глобальних тарифів Трампа було ухвалене більшістю у шість голосів. Автором вердикту став головний суддя Джон Робертс. Найбільш болючим для Трампа стало те, що до ліберальних суддів («демократів у суді», як назвав їх президент) приєдналися Ніл Горсач та Емі Коні Барретт – особи, яких він сам призначив під час свого першого терміну.

Виступаючи в кімнаті для брифінгів, Трамп поставив під сумнів патріотизм суддів:

«Рішення Верховного суду щодо тарифів викликає глибоке розчарування. І мені соромно за деяких членів суду – абсолютно соромно – за те, що вони не мали сміливості зробити те, що правильно для нашої країни», – заявив Трамп.

На противагу критиці, Трамп високо оцінив позицію трьох консерваторів – Кларенса Томаса, Семюела Аліто та особливо Бретта Кавано. Останнього президент назвав «генієм» за його окрему думку, в якій той став на бік адміністрації. Кавано зазначив, що суддя Робертс фактично лише вказав на «неправильну галочку» у законодавчому полі, посилаючись на Закон про надзвичайні повноваження замість інших актів.

Як відомо, президент Дональд Трамп оголосив, що підписав указ про 10% глобальні тарифи, який він анонсував раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті глобальний 10% тариф на всі країни, який набуде чинності майже негайно», – зазначив президент.

Раніше Трамп заявив, що запровадить 10% глобальний тариф відповідно до торговельного закону, відомого як Розділ 122. Однак ці тарифи можуть діяти лише 150 днів, якщо Конгрес не продовжить термін.

Нагадаємо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Як відомо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою продати Гренландію Сполученим Штатам. Також Трамп офіційно оголосив про підвищення імпортних мит для Південної Кореї з 15% до 25%.

До слова, новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка підтвердив прогнози економістів: основний фінансовий тягар від торговельних мит Дональда Трампа лягає не на іноземних експортерів, а на американський бізнес та споживачів. Саме вони сплатили майже 90% усіх імпортних зборів за 2025 рік.