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Католицькі жінки звинувачують Папу Римського у «зраді»: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Католицькі жінки звинувачують Папу Римського у «зраді»: подробиці
Папу Франциска змушуть до розширення прав жінок
фото: Andrew Medichini

Папу Франциска та кардиналів звинувачують в ігноруванні закликів надати жінкам більшу керівну роль

 

Католицькі жінки звинуватили Папу Римського Франциска та кардиналів в ігноруванні їхніх закликів надати жінками більшу роль у церкві. Про це пише The Guardian.

Жінки-католички закликали до страйку, відмовившись виконувати церковні обов’язки на знак протесту. Таким чином вони хочуть розкрити «зраду» при висвяченні. Також Папу Франциска та кардиналів звинуватили в ігноруванні закликів надати жінкам більшу керівну роль.

«Католицьких жінок, чиї надії на висвячення були розбиті на нещодавньому всесвітньому синоді в Римі, закликають оголосити страйк, відмовившись від виконання церковних обов’язків. Це відбудеться на знак протесту проти інерції реформи, яку багато хто зараз вважає не тільки справедливою, але й неминучою», – йдеться у статті. 

У листопаді 2024 року стало відомо про створення кампанії «Страйк католицьких жінок: Глобальний свідок за рівність». Організаторки страйку закликають жінок, які регулярно відвідують церкву, працюють у церкві на волонтерських засадах або мають оплачувану роботу в католицьких організаціях, не працювати протягом Великого посту наступного року з 5 березня до 20 квітня.

«Ми вважаємо, що настав час вимагати того, що є правильним... Замість того, щоб чекати папського «так», ми висловлюємо своє «ні» системам жінконенависництва, сексизму та патріархату», – зазначають вони. 

У 2024 році католицька церква опублікувала результати трирічного всесвітнього синоду щодо подальшого розвитку організації. Очікувалося, що внаслідок цього вирішать питання ролі жінок у церквах, яким досі не дозволяють висвячуватися навіть у диякони.

Ця посада передбачає багато функцій, схожі на ті, що мають священники, як-от проведення хрещення, вінчання та похорон. Натомість у католицькій церкві диякони не можуть служити меси.

Питання збільшення участі жінок у справах католицької церкви набуло більшої актуальності, зокрема й через зменшення чоловіків, особливо в Європі, які бажають висвячуватися для служби.

Синод у Римі завершився в жовтні 2024 року – виявилося, що питання участі жінок у церкві відклали. «Того, що ми схвалили, достатньо», – завершив засідання синоду 26 жовтня Папа Римський.

24 жовтня кардинал Віктор Фернандес заявив про те, що очільник католицької церкви виступає проти можливості для жінок бути дияконами. Однак Франциск нібито «відкритий» продовжувати вивчення цього питання, але розширення участі жінок у церкві не передбачатиме посади служителів.

Кейт Макелві з Жіночої ординаційної конференції, авторка ідеї страйку, каже, що рішення Ватикану наштовхнуло католичок на думки про необхідність дій: «Це було схоже на зраду… було боляче. Підсумковий документ був невтішним. Ми хочемо зробити видимим величезний внесок жінок у церкву».

Якщо до нас приєднається достатня кількість жінок, це матиме величезне значення», – переконана Кейт Макелві.

Членикиня католицької жіночої ординації з Лідса (Велика Британія) вважає, що церква «розвалиться» без жінок. «Синод розлютив багатьох із нас. Вони постійно казали, що розглянуть питання ролі жінки, але скільки сотень років їм потрібно, щоб зробити те, що належить?», – поставила риторичне питання жінка.

Міріам Дюінян з Британської католицької жіночої ординації сказала, що церква була повна жінок, які виконували важку роботу, поки чоловіки-священники присвоювали собі заслуги. «Є жінки, які готують людей до таїнств, як-от хрещення та шлюбу, і вони виконують цілу низку іншої роботи. Жінки вже працюють як священники, але їх не визнають такими через стать», – вважає Міріам.

Зазначимо, Синод католицької церкви при Папі Римському Франциску не дозволив висвячувати жінок в диякони. Про це йдеться в рекомендаціях, які ухвалили за результатом процесу реформування церкви.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська здійснила візит до Італії та Ватикану для участі в месі у зв’язку з тисячею днів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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Теги: церква страйк жінка Ватикан Велика Британія Папа Римський священник

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