Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
скриншот з відео

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили про завершення хвилі авіаударів по території Ірану, спрямованих на ураження інфраструктури в Тегерані та інших районах країни. Про це йдеться в заяві відомства, пише «Главком».

В офіційній заяві ізраїльська армія зазначила, що операція була націлена на об’єкти, пов’язані з іранським режимом. Деталі щодо масштабів ударів та їхніх наслідків обіцяють оприлюднити згодом.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що під атаку потрапив міжнародний аеропорт Мехрабад у Тегерані. Офіційної реакції іранської сторони на момент публікації немає.

Раніше стало відомо, що Ізраїль завдав удару по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану в Асалує. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав це серйозним економічним ударом по Тегерану.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. 

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua