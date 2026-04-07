Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану

Деталі щодо масштабів ударів та їхніх наслідків обіцяють оприлюднити згодом

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили про завершення хвилі авіаударів по території Ірану, спрямованих на ураження інфраструктури в Тегерані та інших районах країни. Про це йдеться в заяві відомства, пише «Главком».

В офіційній заяві ізраїльська армія зазначила, що операція була націлена на об’єкти, пов’язані з іранським режимом. Деталі щодо масштабів ударів та їхніх наслідків обіцяють оприлюднити згодом.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що під атаку потрапив міжнародний аеропорт Мехрабад у Тегерані. Офіційної реакції іранської сторони на момент публікації немає.

Раніше стало відомо, що Ізраїль завдав удару по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану в Асалує. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав це серйозним економічним ударом по Тегерану.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

До слова, Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана.