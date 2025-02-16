Представники Трампа та Путіна зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями – Reuters

Мета переговорів – обговорити можливість зустрічі між Трампом, Путіним та Зеленським

Представники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб почати переговори щодо завершення війни в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на американського законодавця.

Президент України Володимир Зеленський, який у п’ятницю в Німеччині зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом заявив, що Україну не запрошували на переговори в Саудівській Аравії, і Київ не буде вступати в контакти з Росією до консультацій зі стратегічними партнерами.

До американської делегації входять держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній.

Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.