«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни

Адміністрація Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів та містить значні поступки з боку України

Європейський Союз назвав оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна. «Але сигнали свідчать про те, що українці повинні це прийняти. Київ чітко дає зрозуміти, що тиск на Україну є зайвим і нікому не допоможе», – каже він.

Інший європейський чиновник назвав останні дії Білого дому невдалими, враховуючи, що президент України Володимир Зеленський «переживає важкий тиск через військові здобутки Росії та внутрішні проблеми, спричинені корупційним скандалом».

Крім того, високопосадовець ЄС висловив обурення тим, що не мають особливого вплину за столом переговорів про закінчення війни. «Як європейці мають так мало можливостей впливу, навіть коли ми зараз оплачуємо весь рахунок?» – наголосив високопосадовець ЄС, назвавши запропоновані поступки, яких вимагають від України, «нерозумними».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

До слова, план Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.