Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Європейський чиновник назвав запропоновані США поступки для України «нерозумними»
фото: Білий дім

Адміністрація Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів та містить значні поступки з боку України

Європейський Союз назвав оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна. «Але сигнали свідчать про те, що українці повинні це прийняти. Київ чітко дає зрозуміти, що тиск на Україну є зайвим і нікому не допоможе», – каже він.

Інший європейський чиновник назвав останні дії Білого дому невдалими, враховуючи, що президент України Володимир Зеленський «переживає важкий тиск через військові здобутки Росії та внутрішні проблеми, спричинені корупційним скандалом».

Крім того, високопосадовець ЄС висловив обурення тим, що не мають особливого вплину за столом переговорів про закінчення війни. «Як європейці мають так мало можливостей впливу, навіть коли ми зараз оплачуємо весь рахунок?» – наголосив високопосадовець ЄС, назвавши запропоновані поступки, яких вимагають від України, «нерозумними».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

До слова, план Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

Читайте також:

Теги: США Європейський Союз переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп задоволений зустріччю із Сі Цзіньпіном
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
1 листопада, 23:50
Трамп зустрінеться з президентом Сирії в Білому домі
Трамп проведе зустріч з президентом Сирії в Білому домі
5 листопада, 02:35
Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися
Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися
9 листопада, 07:11
98,4 % осіб, які наразі мають тимчасовий захист у ЄС – це українці
Тимчасовий захист для українців у ЄС досяг нових рекордів у вересні
11 листопада, 10:06
Деякі країни ЄС хочуть скоротити прийом мігрантів у зв’язку зі складною міграційною ситуацією
Шість країн ЄС зіштовхнулися зі складною міграційною ситуацією
15 листопада, 08:02
Саратівську область атакували БпЛА
Безпілотники атакували Росію: головне за ніч
16 листопада, 06:10
США схвалили потенційний продаж Україні пакету модернізації систем Patriot
США схвалили потенційний продаж Україні пакету модернізації систем Patriot
19 листопада, 03:15
ЄС розглядає додаткові обмеження для суден «тіньового флоту» РФ
ЄС обговорює нові санкції для портів і суден «тіньового флоту» РФ
Вчора, 17:38
Журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
Сьогодні, 04:57

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua