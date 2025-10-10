Вашингтон готує заборону китайським авіакомпаніям літати у США над Росією – Reuters

Трамп пропонує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією до США

Міністерство транспорту США заявило у своєму проєкті розпорядження, що поточна ситуація є «несправедливою і призвела до значних негативних наслідків для конкурентоспроможності американських авіаперевізників»

У четвер адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до США. Про це повідомило агентство Reuters, пише «Главком».

Американські авіакомпанії вже давно критикують рішення дозволяти китайським перевізникам літати над територією Росії на маршрутах до США, оскільки це дає їм перевагу у вигляді скороченого часу польоту та меншої витрати палива, що знижує витрати.

Міністерство транспорту США у четвер заявило у своєму проєкті розпорядження, що поточна ситуація є «несправедливою і призвела до значних негативних наслідків для конкурентоспроможності американських авіаперевізників».

У документі також зазначено, що запропоноване обмеження щодо використання російського повітряного простору в рамках дозволів для іноземних авіакомпаній, виданих у США, не стосується вантажних рейсів.

Рішення Міністерства транспорту може вплинути на деякі рейси до США, які виконують Air China, China Eastern, Xiamen Airlines та China Southern.

У розпорядженні не згадується гонконгська авіакомпанія Cathay Pacific, яка пролітає над Росією маршрутом з Нью-Йорка до Гонконгу.

Пропозиція заборонити китайським авіакомпаніям використовувати російський повітряний простір на маршрутах у США з'явилася на тлі зростання напруженості між Пекіном та Вашингтоном через низку економічних питань.

Очікується, що президент США Дональд Трамп та його китайський колега Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч у Південній Кореї наприкінці жовтня.

Нещодавно Трамп заявив, що обговорював із Сі Цзіньпіном питання російсько-української війни: він вважає, що Китай може сприяти мирному врегулюванню.

