NYT: За ширмою дипломатії між США та Китаєм готується масштабна економічна війна

Китай сигналізує про готовність до торговельного протистояння та нарощує юридичний арсенал у рамках підготовки

Зустріч президента Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні, хоч і супроводжується гаслами про стабільність, відбувається на тлі глибокої підготовки обох держав до затяжного економічного протистояння. Поки лідери обмінюються дипломатичними люб’язностями, їхні уряди відточують інструменти для завдання максимальної шкоди економіці опонента. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Пекін продемонстрував, що більше не уникає ескалації. Якщо раніше контрзаходи Китаю були переважно символічними, то зараз країна перейшла до системного застосування юридичної зброї. Китай заблокував придбання компанією Meta перспективного стартапу в галузі ШІ. Також запроваджено правила, що карають іноземні фірми за дотримання західних зусиль щодо виведення виробництв із КНР.

Крім того, у квітні Пекін надав регуляторам повноваження розслідувати корпоративні записи, допитувати працівників та забороняти керівникам компаній виїзд із країни, якщо їх підозрюють у допомозі перенесенню ланцюгів постачання (наприклад, до Мексики чи В'єтнаму).

Яскравим прикладом нової політики стало розслідування проти компанії PVH (власник Calvin Klein та Tommy Hilfiger). Через відмову від бавовни з Сіньцзяну (де США вбачають примусову працю) Китай звинуватив компанію у дискримінації та вніс її до «списку ненадійних організацій». Це створює для бізнесу неможливу ситуацію: порушити або закон США, або закон КНР, ризикуючи активами та свободою пересування керівництва.

Різке загострення відбулося після того, як Вашингтон підняв тарифи до 145% та запровадив збори для китайських суден. У відповідь на американські санкції проти п'яти нафтопереробних заводів Китаю (зокрема гіганта Hengli) через зв'язки з Іраном, Пекін офіційно наказав своїм компаніям ігнорувати ці обмеження. Державний рупор «Женьмінь жибао» назвав це «практичним застосуванням юридичної зброї» проти американської гегемонії.

Технологічне стримування та ланцюги постачання Обидві наддержави використовують критичні ресурси як важелі тиску:

США обмежують доступ Китаю до напівпровідників, хімікатів та обладнання;

Китай обмежує потік рідкісноземельних елементів та використовує субсидії для підтримки власного виробництва, намагаючись компенсувати кризу на ринку нерухомості.

Експерти попереджають, що світ стоїть на порозі моменту, коли нейтралітет стане неможливим. Країнам і корпораціям дедалі частіше доводиться обирати одну зі сторін. Успіх зустрічі Сі та Трампа залежатиме від того, чи зможуть вони встановити хоча б мінімальні обмеження на використання своєї «економічної зброї», яка вже почала руйнувати глобальні ланцюги постачання. Пекін тепер розглядає торговельний протекціонізм Вашингтона не як тимчасове явище, а як довгострокову загрозу національній безпеці, що потребує системної протидії.

Як відомо, президент Дональд Трамп готується до візиту до Пекіна для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Разом із президентом до делегації увійшли 16 керівників провідних американських компаній. Метою поїздки є обговорення створення двосторонньої інвестиційної та торговельної ради. Хоча спочатку у списку значився очільник Cisco Чак Роббінс, пізніше компанія повідомила, що він не зможе взяти участь у поїздці.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп прибуде до Китаю з першим за дев'ять років офіційним візитом для проведення дводенних переговорів із президентом Сі Цзіньпіном. Лідери двох найбільших економік світу зустрінуться особисто вперше за останні пів року, намагаючись стабілізувати відносини, суттєво підірвані торговельними розбіжностями та триваючим конфліктом на Близькому Сході. Програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту.