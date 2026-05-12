Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: За ширмою дипломатії між США та Китаєм готується масштабна економічна війна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
NYT: За ширмою дипломатії між США та Китаєм готується масштабна економічна війна
Президент Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін у Південній Кореї у жовтні
фото: The New York Times

Китай сигналізує про готовність до торговельного протистояння та нарощує юридичний арсенал у рамках підготовки

Зустріч президента Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні, хоч і супроводжується гаслами про стабільність, відбувається на тлі глибокої підготовки обох держав до затяжного економічного протистояння. Поки лідери обмінюються дипломатичними люб’язностями, їхні уряди відточують інструменти для завдання максимальної шкоди економіці опонента. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Пекін продемонстрував, що більше не уникає ескалації. Якщо раніше контрзаходи Китаю були переважно символічними, то зараз країна перейшла до системного застосування юридичної зброї. Китай заблокував придбання компанією Meta перспективного стартапу в галузі ШІ. Також запроваджено правила, що карають іноземні фірми за дотримання західних зусиль щодо виведення виробництв із КНР.

Крім того, у квітні Пекін надав регуляторам повноваження розслідувати корпоративні записи, допитувати працівників та забороняти керівникам компаній виїзд із країни, якщо їх підозрюють у допомозі перенесенню ланцюгів постачання (наприклад, до Мексики чи В'єтнаму).

Яскравим прикладом нової політики стало розслідування проти компанії PVH (власник Calvin Klein та Tommy Hilfiger). Через відмову від бавовни з Сіньцзяну (де США вбачають примусову працю) Китай звинуватив компанію у дискримінації та вніс її до «списку ненадійних організацій». Це створює для бізнесу неможливу ситуацію: порушити або закон США, або закон КНР, ризикуючи активами та свободою пересування керівництва.

Різке загострення відбулося після того, як Вашингтон підняв тарифи до 145% та запровадив збори для китайських суден. У відповідь на американські санкції проти п'яти нафтопереробних заводів Китаю (зокрема гіганта Hengli) через зв'язки з Іраном, Пекін офіційно наказав своїм компаніям ігнорувати ці обмеження. Державний рупор «Женьмінь жибао» назвав це «практичним застосуванням юридичної зброї» проти американської гегемонії.

Технологічне стримування та ланцюги постачання Обидві наддержави використовують критичні ресурси як важелі тиску:

  • США обмежують доступ Китаю до напівпровідників, хімікатів та обладнання;
  • Китай обмежує потік рідкісноземельних елементів та використовує субсидії для підтримки власного виробництва, намагаючись компенсувати кризу на ринку нерухомості.

Експерти попереджають, що світ стоїть на порозі моменту, коли нейтралітет стане неможливим. Країнам і корпораціям дедалі частіше доводиться обирати одну зі сторін. Успіх зустрічі Сі та Трампа залежатиме від того, чи зможуть вони встановити хоча б мінімальні обмеження на використання своєї «економічної зброї», яка вже почала руйнувати глобальні ланцюги постачання. Пекін тепер розглядає торговельний протекціонізм Вашингтона не як тимчасове явище, а як довгострокову загрозу національній безпеці, що потребує системної протидії.

Як відомо, президент Дональд Трамп готується до візиту до Пекіна для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Разом із президентом до делегації увійшли 16 керівників провідних американських компаній. Метою поїздки є обговорення створення двосторонньої інвестиційної та торговельної ради. Хоча спочатку у списку значився очільник Cisco Чак Роббінс, пізніше компанія повідомила, що він не зможе взяти участь у поїздці.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп прибуде до Китаю з першим за дев'ять років офіційним візитом для проведення дводенних переговорів із президентом Сі Цзіньпіном. Лідери двох найбільших економік світу зустрінуться особисто вперше за останні пів року, намагаючись стабілізувати відносини, суттєво підірвані торговельними розбіжностями та триваючим конфліктом на Близькому Сході. Програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту. 

Теги: США Дональд Трамп Сі Цзіньпін Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як кажуть військові, судно рухалося відомими маршрутами наркоторгівлі та було залучене в операціях з незаконного обігу наркотиків
США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані
15 квiтня, 08:48
Трамп спрогнозував угоду з Іраном вже цього місяця
«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном
15 квiтня, 13:24
Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США
Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США
17 квiтня, 02:01
Міністр армії заявив, що США переймають досвід України у веденні війни
Міністр армії заявив, що США переймають досвід України у веденні війни
19 квiтня, 00:00
Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО
Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО
18 квiтня, 04:58
Трамп дзвонить журналістам і дає коментарі без узгодження з радниками
Помічники Трампа дали йому несподівану пораду
19 квiтня, 13:11
За словами Смілянського, якби його діти жили в Україні, вони стикалися б із негативом через його діяльність
«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США
23 квiтня, 10:06
Білий дім отримав пропозицію від Ірану
Іран надіслав США нову пропозицію щодо припинення війни – Axios
27 квiтня, 07:09
Протягом вихідних тривали напружені непрямі переговори
Ціна на нафту падає після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці
4 травня, 08:06

Політика

NYT: За ширмою дипломатії між США та Китаєм готується масштабна економічна війна
NYT: За ширмою дипломатії між США та Китаєм готується масштабна економічна війна
CNN: Трамп розглядає можливість відновлення бойових операцій проти Ірану
CNN: Трамп розглядає можливість відновлення бойових операцій проти Ірану
Трамп заявив, що розглядає можливість приєднання Венесуели до складу США
Трамп заявив, що розглядає можливість приєднання Венесуели до складу США
США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів
США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів
NYT: Україна дистанціюється від США та утверджується як самостійний гравець
NYT: Україна дистанціюється від США та утверджується як самостійний гравець
WP: Європейські союзники стримують передачу ракет до Patriot Україні через власні потреби
WP: Європейські союзники стримують передачу ракет до Patriot Україні через власні потреби

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua