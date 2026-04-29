Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters

Рейтинг президента Сполучених Штатів Америки впав до історичного мінімуму з моменту інавгурації

Рівень підтримки Дональда Трампа серед американців продовжує стрімко падати. Згідно з останніми даними опитування Reuters, рейтинг схвалення 47-го президента Сполучених Штатів Америки опустився до 34%. Це найнижчий показник за весь час його перебування в Білому домі після повернення до влади, інформує «Главком».

Як зазначає видання, лише за останній тиждень популярність глави держави скоротилася ще на кілька відсоткових пунктів, демонструючи негативну динаміку, яка триває з початку року.

Основним фактором розчарування виборців стала економічна ситуація. Попри обіцянки швидких реформ, американці продовжують відчувати тиск високих цін.

Лише 22% респондентів позитивно оцінюють дії адміністрації у питаннях боротьби з інфляцією та подорожчанням товарів першої потреби. Динаміка падіння: На момент інавгурації у січні 2025 року рівень підтримки Трампа становив близько 47%, що означає втрату 13% прихильників за короткий проміжок часу.

Зараз рейтинг схвалення економіки Трампа – 27% – значно нижчий за будь-який показник, який він мав під час своєї адміністрації 2017-2021 років, а також нижчий за найслабший економічний рейтинг Байдена.

Аналітики видання твердять, що популярність Трампа зазнала удару після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, що призвело до різкого зростання цін на бензин.

«Главком» писав, що підтримка головної опонентки президента США Дональда Трампа на виборах 2024 року, колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс, різко зросла серед демократів. Згідно з новим опитуванням, її підтримка на можливих праймеріз Демократичної партії 2028 року вже досягла 50%. Для порівняння: ще у березні вона мала 41%, а на початку року близько 39%.

Сама Гарріс поки прямо не заявила про участь у виборах 2028 року, але не виключає цього. Вона вже активно виступає у різних штатах і тестує свої політичні меседжі, що багато хто сприймає як підготовку до нової кампанії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп виступив із звинуваченнями на адресу демократки Камали Гарріс. За його словами, вона начебто платила знаменитостям за підтримку на виборах 2024 року. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.