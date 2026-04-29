Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
Президент США Дональд Трамп
Рейтинг президента Сполучених Штатів Америки впав до історичного мінімуму з моменту інавгурації

Рівень підтримки Дональда Трампа серед американців продовжує стрімко падати. Згідно з останніми даними опитування Reuters, рейтинг схвалення 47-го президента Сполучених Штатів Америки опустився до 34%. Це найнижчий показник за весь час його перебування в Білому домі після повернення до влади, інформує «Главком».

Як зазначає видання, лише за останній тиждень популярність глави держави скоротилася ще на кілька відсоткових пунктів, демонструючи негативну динаміку, яка триває з початку року.

Основним фактором розчарування виборців стала економічна ситуація. Попри обіцянки швидких реформ, американці продовжують відчувати тиск високих цін.

  • Вартість життя: Лише 22% респондентів позитивно оцінюють дії адміністрації у питаннях боротьби з інфляцією та подорожчанням товарів першої потреби.
  • Динаміка падіння: На момент інавгурації у січні 2025 року рівень підтримки Трампа становив близько 47%, що означає втрату 13% прихильників за короткий проміжок часу.

Зараз рейтинг схвалення економіки Трампа – 27% – значно нижчий за будь-який показник, який він мав під час своєї адміністрації 2017-2021 років, а також нижчий за найслабший економічний рейтинг Байдена.

Аналітики видання твердять, що популярність Трампа зазнала удару після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, що призвело до різкого зростання цін на бензин.

«Главком» писав, що підтримка головної опонентки президента США Дональда Трампа на виборах 2024 року, колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс, різко зросла серед демократів. Згідно з новим опитуванням, її підтримка на можливих праймеріз Демократичної партії 2028 року вже досягла 50%. Для порівняння: ще у березні вона мала 41%, а на початку року близько 39%.

Сама Гарріс поки прямо не заявила про участь у виборах 2028 року, але не виключає цього. Вона вже активно виступає у різних штатах і тестує свої політичні меседжі, що багато хто сприймає як підготовку до нової кампанії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп виступив із звинуваченнями на адресу демократки Камали Гарріс. За його словами, вона начебто платила знаменитостям за підтримку на виборах 2024 року. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

Читайте також

NYT: Війна в Ірані провокує глобальну економічну депресію
NYT: Війна в Ірані провокує глобальну економічну депресію
Вчора, 04:59
Раніше Іран висунув США нову мирну пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки, продовження припинення вогню або остаточне припинення війни
Пакистан назвав умову для відновлення прямих переговорів між США та Іраном
27 квiтня, 16:43
Вибухи у Росії та Криму, евакуація Трампа після стрілянини: головне за ніч 26 квітня
Вибухи у Росії та Криму, евакуація Трампа після стрілянини: головне за ніч 26 квітня
26 квiтня, 05:54
Венс не полетить до Пакистану
Переговори Ірану та США. Візит Венса до Пакистану скасовано
22 квiтня, 01:29
Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО
Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО
18 квiтня, 04:58
Судна пройшли новим маршрутом попри контроль США
ЗМІ: Іранські танкери знайшли шпарину в Ормузькій протоці
16 квiтня, 14:54
Оголошене двотижневе перемир'я порушено новими ударами
США та Ізраїль порушили перемир'я, атакувавши південь Ірану (відео)
8 квiтня, 14:48
The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані
The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані
4 квiтня, 02:28
Трамп втратив контроль над подіями в Ірані. Аналіз NYT
Трамп втратив контроль над подіями в Ірані. Аналіз NYT
4 квiтня, 01:45

Чи планує Росія вийти з ОПЕК слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами: заява Кремля
Чи планує Росія вийти з ОПЕК слідом за Об'єднаними Арабськими Еміратами: заява Кремля
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
Рейтинг Трампа впав до рекордного рівня – Reuters
Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня
Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня
Німеччина терміново змінює посла в Україні: ЗМІ дізналися, хто ним може стати
Німеччина терміново змінює посла в Україні: ЗМІ дізналися, хто ним може стати
Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ
Шмигаль запропонував Європі український «рецепт» захисту енергосистеми від атак РФ

Новини

Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
