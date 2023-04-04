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Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі: Китай миттєво відреагував

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі: Китай миттєво відреагував
Заступник постійного представника КНР при ООН Ген Шуан
фото: Тасс

Китай засудив рішення Росії та закликав вивести ядерну зброю з країн, які не є ядерними державами

Китай закликав держави, які мають ядерну зброю, не розміщувати її в інших країнах. З таким посланням виступив китайський посол Ген Шуан на брифінгу Ради Безпеки ООН.

«Ми закликаємо до скасування домовленостей про спільне використання ядерних озброєнь і виступаємо за відмову від розміщення ядерної зброї за кордоном усіма ядерними державами та за виведення ядерної зброї, розміщеної за кордоном», – сказав Ген Шуан.

Заява китайського дипломата прозвучала на тлі рішення президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі. Минулого тижня він оголосив про будівництво в сусідній країні спеціальних складів для зберігання тактичної ядерної зброї, а також переобладнання 10 літаків білоруських ВПС під ракети «Іскандер».

Китай із початку війни в Україні став чи не головним російським торговим партнером, проте відкрито не підтримав російську агресію в Україні, як і анексію українських територій.

Хоча КНР зайняла подвійну позицію щодо України, Пекін чітко сформулював: застосування ядерної зброї і навіть розмови про це неприпустимі. 

Нагадаємо, що Білорусь зможе завдавати ядерні удари: Путін дав авіацію та «Іскандери». 

До слова, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

Теги: Білорусь ядерна зброя Китай росія

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