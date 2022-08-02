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Китай оголосив про військові навчання навколо Тайваню

Надія Клочко
Сьогодні, 19:21 glavcom.ua
Китай оголосив про військові навчання навколо Тайваню
Навчання китайської армії стартують уже сьогодні ввечері
фото з відкритих джерел

Маневри армії Китаю розпочнуться під час візиту на Тайвань спікерки Палати представників США

Армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. Маневри китайської армії триватимуть з 2 по 7 серпня. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Навчання розпочнуться уже сьогодні ввечері. Східне командування армії Китаю проведе серію спільних військових операцій навколо острова Тайвань, а також проведе спільні повітряні та морські операції. Також у рамках навчань планується проведення дальньої стрільби бойовими боєприпасами в Тайванській протоці та організація регулярних випробувань наведеного вогню в східних водах острова Тайвань.

«Ця дія є серйозним стримуючим засобом проти значної ескалації нещодавніх негативних дій США щодо питання Тайваню та серйозним попередженням силам Тайваню, які прагнуть незалежності», – заявив речник Східного командування армії Китаю.

Китай починає військові навчання навколо Тайваню
Китай починає військові навчання навколо Тайваню

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, літак, на якому вилетіла з Малайзії спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, приземлився у тайванському аеропорту. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться зустріч Пелосі із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як відомо, Ненсі Пелосі вирушила в турне країнами Азії 30 липня, повідомивши напередодні, що хоче продемонструвати підтримку Тайваню. Пелосі є давнім критиком комуністичного режиму Китаю, неодноразово засуджувала політику Пекіна в галузі прав людини, зустрічалася з дисидентами, виражала підтримку продемократичним протестам у КНР.

Зазначимо, що нинішній візит є першим офіційним візитом до Тайваню спікера Палати представників США за 25 років.

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Теги: Китай Тайвань США

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