На Радбезі ООН Польща заявила, що російські дрони вторглися в її повітряний простір навмисно

Босацький заявив, що Польща не дозволить себе залякати і її рішучість підтримувати Україну залишається непохитною

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький наголосив, що за сім годин було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі, що виключає випадковість

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники. Заступник міністра жорстко розкритикував постпреда Росії при ООН Василя Небензю, назвавши його слова відвертою брехнею. Він підкреслив, що за сім годин було зафіксовано 19 вторгнень, що виключає випадковість.

Представник Польщі заявив, що всі сусіди РФ є вільними, заможними та щасливими, коли на їхній території немає російських військ. Він висловив впевненість, що Україна буде звільнена від російських сил і піде цим же шляхом. Босацький наголосив, що його країна не дозволить себе залякати і її рішучість підтримувати Україну залишається непохитною.

Російські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на дипломатичні джерела, пишуть, що більшість країн ООН не підписали заяви про причетність РФ до інциденту з БПЛА у Польщі. Під спільною заявою підписалися лише 46 із 193 членів ООН.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації

До слова, президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.