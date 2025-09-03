Президент США прокоментував військовий парад у Китаї

За словами американського президента, політики, які були присутні на параді, сподівалися, що він за ними спостерігатиме

Президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом, який проходив у Китаї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Трамп заявив, що розуміє, чому Китай влаштував цей парад. «Я думаю, що це було дуже і дуже вражаюче, але я розумів, чому вони це робили: вони сподівалися, що я за ними спостерігаю, і я за ними спостерігав», – каже він.

Президент США Дональд Трамп прокоментував китайський військовий парад у Пекіні pic.twitter.com/avsupQ3anL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 3, 2025

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин

На тлі військового параду в Пекіні, присвяченого 80-річчю завершення Другої світової війни президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів РФ, Китаю та КНДР. «Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, оскільки ви берете участь у змові проти Сполучених Штатів Америки», – написав американський лідер.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, коментуючи заяву американського президента Дональда Трампа про те, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США, заявив, що Трамп має хороше почуття гумору.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю. Глава Пентагону додав, що Вашингтон має намір перебудувати свою армію, відновити бойовий дух і механізми стримування. Втім, політика США, зауважив Гегсет, спрямована на стримування конфліктів, а не на провокації.