Угорщина підтримує «мирний план» Китаю для вирішення війни в Україні

Угорський прем'єр назвав Китай «одним зі стовпів нового світового порядку»

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні. Про це повідомляє Origo.

Прем'єр Угорщини, говорячи про повномасштабну агресію Росії проти України, вкотре заявив, що «Європа на боці війни». Натомість він вважає, що Будапешт є єдиним винятком, тому що «закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру».

«Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном», – додав Орбан.

Крім того, угорський прем'єр назвав Китай «одним зі стовпів нового світового порядку».

Нагадаємо, йдеться про опублікований 24 лютого 2023 року документ під назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи».

Заява, яку у ЗМІ охрестили китайським «мирним планом», складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зокрема, очільник України запросив главу Угорщини взяти участь у Глобальному саміті миру.

До слова, Угорщина не братиме участі у фонді НАТО для України на €100 млрд, який запропонував створити генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що в межах візиту президента КНР Сі Цзіньпіня планується укласти велику угоду про інфраструктуру в межах проєкту «Один пояс один шлях».