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Брязкання зброєю біля Тайваню: Японія заявила про загрозу нацбезпеці

Надія Клочко
Сьогодні, 17:17 glavcom.ua
Брязкання зброєю біля Тайваню: Японія заявила про загрозу нацбезпеці
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню 2 серпня
фото: AP

Китайські балістичні ракети вперше опинилися у морській економічній зоні Японії

Балістичні ракети, випущені Китаєм у рамках навчань поблизу Тайваню, упали у виключній (морській) економічній зоні Японії. Влада країни висловила протест китайському уряду, повідомляє агентство Kyodo.

«Це серйозне питання, яке торкається національної безпеки нашої країни і людей», – заявив міністр оборони Японії Нобуо Кісі.

Японський міністр наголосив, що це вперше, коли китайські балістичні ракети опинилися у цих водах.

Загалом, як стверджує японська сторона, п'ять ракет, випущених Китаєм, потрапили до виключної економічної зони Японії.

Також глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі висловив «глибоке занепокоєння» у зв'язку з китайськими військовими навчаннями, які проходять у Тайванській протоці.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. У перший день військових навчань навколо Тайваню китайська армія здійснила у водах поблизу острова 11 пусків своїх потужних балістичних ракет Dongfeng («Східний вітер»).

Читайте також: Візит Ненсі Пелосі до Тайваню. Що далі?
Теги: Японія Тайвань Китай

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