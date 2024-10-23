Вибори спровокували високий рівень стресу в громадян Америки – опитування

Серед головних чинників стресу американці назвали майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних

Згідно з результатами опитування Американської психологічної асоціації, більшість американців відчувають стрес у зв’язку з президентськими виборами у США. Про це повідомляє CBS News.

В опитуванні взяли участь понад 3,3 тис. дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що «перебувають в стресовому стані» в очікуванні виборів.

Серед головних чинників названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.

«Понад 70% занепокоєні можливим насильством під час чи після виборів. Більш ніж половина стурбовані тим, що ці вибори можуть означати кінець демократії», – зазначив гендиректор асоціації Артур Еванс. За його словами, це стверджують як демократи, так і республіканці.

Попри стрес, понад 60% опитаних відчувають надію на зміни, повʼязані з виборами.

Зазначається, що зменшити стрес можна як шляхом «залучення до політичного процесу», так і обмеженням кількості отримуваної інформації.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати. Про це пише газета Politico з посиланням на джерела.