Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибори спровокували високий рівень стресу в громадян Америки – опитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори спровокували високий рівень стресу в громадян Америки – опитування
Попри стрес, понад 60% опитаних відчувають надію на зміни, повʼязані з виборами
фото з відкритих джерел

Серед головних чинників стресу американці назвали майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних

Згідно з результатами опитування Американської психологічної асоціації, більшість американців відчувають стрес у зв’язку з президентськими виборами у США. Про це повідомляє CBS News.

В опитуванні взяли участь понад 3,3 тис. дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що «перебувають в стресовому стані» в очікуванні виборів.

Серед головних чинників названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.

«Понад 70% занепокоєні можливим насильством під час чи після виборів. Більш ніж половина стурбовані тим, що ці вибори можуть означати кінець демократії», – зазначив гендиректор асоціації Артур Еванс. За його словами, це стверджують як демократи, так і республіканці.

Попри стрес, понад 60% опитаних відчувають надію на зміни, повʼязані з виборами.

Зазначається, що зменшити стрес можна як шляхом «залучення до політичного процесу», так і обмеженням кількості отримуваної інформації.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати. Про це пише газета Politico з посиланням на джерела.

Читайте також:

Теги: здоров'я вибори у США психологія стрес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оксана Маркарова та Володимир Зеленський під час візиту на завод боєприпасів у Пенсильванії
Візит Зеленського до США. Чому розлютились Республіканці?
26 вересня, 21:35
Рівень внутрішньої напруги у США дуже великий і стабільно зростає з першого терміну Трампа. Хоча фундамент під нього закладався останні 30 років
Вибори у США. Байден вимушений зосередитись на внутрішніх питаннях
14 жовтня, 17:57
За словами президента Зеленського, він та Трамп мають спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена
«Представив йому план перемоги». Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
27 вересня, 20:27
Гарріс вважає, що дебати кандидатів у віцепрезиденти «не повинні бути останнім словом»
Гарріс знову закликала Трампа до повторних дебатів
30 вересня, 12:29
Задля того, аби уникнути таких негативних наслідків, батькам необхідно привчати дитину до розпорядку дня вже від народження
Здоровий сон дитини: як уникнути недосипання та дратівливості
6 жовтня, 20:03
У ході своєї промови мільярдер непрямо згадав чинного президента США Джо Байдена у негативному світлі
Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США
6 жовтня, 05:46
Активність Сонця з 13 по 15 жовтня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
13 жовтня, 08:28
У жовтні в Україні годинники переведуть востаннє
Україна переходить на зимовий час: коли переводять годинники
15 жовтня, 06:35
Дим спаленого листя шкодить здоров’ю дітей
Лікарі нагадують: спалювання відходів сухої рослинності – серйозна загроза для здоров’я людей
18 жовтня, 10:57

Соціум

Вибори спровокували високий рівень стресу в громадян Америки – опитування
Вибори спровокували високий рівень стресу в громадян Америки – опитування
У столиці Туреччини біля авіакосмічної компанії стався теракт (оновлено)
У столиці Туреччини біля авіакосмічної компанії стався теракт (оновлено)
Убивства та зґвалтування. Бойовик Кадирова оприлюднив цифри злочинів російських військових на Курщині
Убивства та зґвалтування. Бойовик Кадирова оприлюднив цифри злочинів російських військових на Курщині
Німеччина планує запровадити окремий статус для українських біженців
Німеччина планує запровадити окремий статус для українських біженців
Водна криза ставить під загрозу половину світового виробництва їжі: дослідження
Водна криза ставить під загрозу половину світового виробництва їжі: дослідження
Центр протидії дезінформації повідомив про переміщення солдатів КНДР у Росії
Центр протидії дезінформації повідомив про переміщення солдатів КНДР у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
323K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
180K
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
81K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
20K
Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП

Новини

Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Сьогодні, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Сьогодні, 14:18
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua