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Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР
Військові КНДР виконують завданян на Курщині
фото з відкритих джерел

У розмові КНДРівець спершу викликає «ремонтника», а потім наказує групі негайно повертатись

 

Українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Північні корейці, розміщені для виконання завдань у Курській області, ведуть ефір корейською. У розмові КНДРівець спершу викликає «ремонтника», а потім наказує групі негайно повертатись.

Раніше стало відомо, чому військові КНДР готові померти на війні РФ проти України. 

Нагадаємо, північнокорейські війська вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхню появу було зафіксовано на Курщині.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

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Теги: військові Північна Корея переговори Курщина

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