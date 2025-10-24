Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте

Стармер підкреслив, що коаліція та Трамп працюють разом «як одна ширша коаліція» щодо своєї підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони. Про це він наголосив на пресконференції лідерів країн «коаліції охочих», передає «Главком».

Рютте зазначив, що Дональд Трамп «вирішив відкрити шлюзи» для постачання оборонної зброї Україні, включаючи обладнання, про яке може вирішувати тільки США. Він додає, що питання про постачання ракет «Томагавк» «залишається на розгляді» американського лідера.

Водночас прем'єр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що коаліція та Трамп працюють разом «як одна ширша коаліція» щодо своєї підтримки України.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Згодом Зеленський провів зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.

До слова, очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. «Ми повинні підтримувати військовий тиск на Путіна, продовжуючи постачати зброю дальнього радіуса дії», – сказав він.