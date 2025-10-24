Головна Світ Політика
search button user button menu button

Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте
Рютте та Стармер зробили заяви про Tomahawk
фото: скриншот з відео

Стармер підкреслив, що коаліція та Трамп працюють разом «як одна ширша коаліція» щодо своєї підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони. Про це він наголосив на пресконференції лідерів країн «коаліції охочих», передає «Главком».

Рютте зазначив, що Дональд Трамп «вирішив відкрити шлюзи» для постачання оборонної зброї Україні, включаючи обладнання, про яке може вирішувати тільки США. Він додає, що питання про постачання ракет «Томагавк» «залишається на розгляді» американського лідера.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Водночас прем'єр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що коаліція та Трамп працюють разом «як одна ширша коаліція» щодо своєї підтримки України.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Згодом Зеленський провів зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.

До слова, очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. «Ми повинні підтримувати військовий тиск на Путіна, продовжуючи постачати зброю дальнього радіуса дії», – сказав він.

Читайте також:

Теги: коаліція Марк Рютте Tomahawk

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк» Технології війни
9 жовтня, 15:30
Волкер: Путін змусив Трампа виглядати слабким, а він цього не терпить
Обман Путіна може підштовхнути Трампа передати Україні ракет Tomahawk – Волкер
6 жовтня, 23:34
Зеленський заявив, що Трамп може надати Україні далекобійні ракети «Томагавк»
Чи може Трамп дати Україні «томагавки»? Президент України дав відповідь
9 жовтня, 10:23
Рютте заявив, що дії російських льотчиків і капітанів демонструють низьку кваліфікацію
Генсек НАТО висміяв російських льотчиків і моряків
15 жовтня, 19:13
США розглядають можливість передачі Україні обмеженої кількості ракет Tomahawk
Ракети Tomahawk є дуже серйозним фактором стримування ‒ Стефанішина
15 жовтня, 14:35
Американський лідер похвалив костюм Зеленського
Американський лідер похвалив костюм Зеленського
17 жовтня, 21:56
Трамп сподівається на зустріч з Путіним у найближчі два тижні
Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч
17 жовтня, 05:34
Трамп сподівається на зустріч з Путіним у найближчі два тижні
Трамп запитав у Путіна, чи не проти він передачі Україні ракет Tomahawk
17 жовтня, 00:09
Джерела не повідомили, чи було ухвалене остаточне рішення з приводу далекобійних ракет після цієї розмови
Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk – Axios
11 жовтня, 18:58

Політика

«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте
Постачання Tomahawk Україні залишається «на розгляді» Трампа – Рютте
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним
Саміт «коаліції охочих». Рютте зробив заяву про підтримку України
Саміт «коаліції охочих». Рютте зробив заяву про підтримку України
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
Хорватія повертає обов’язкову військову службу
Хорватія повертає обов’язкову військову службу

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua