«Коаліція охочих» підтвердила участь у гарантіях безпеки для України

Понад 30 країн заявили про багаторівневу підтримку Києва та закликали Росію погодитися на припинення вогню

Лідери понад 30 держав-учасниць «коаліції охочих» після засідання 24 лютого підтвердили готовність долучитися до формування гарантій безпеки для України за підтримки США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Засідання провели з нагоди четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У віртуальному форматі участь у зустрічі взяли прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також лідери близько трьох десятків держав. До президента України Володимира Зеленського в Києві приєдналися керівники країн Північної Європи та Балтії, представники ЄС і Хорватії.

У заяві зазначено, що учасники підтвердили повну та довгострокову підтримку України в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, а також у захисті європейської безпеки. Окремо лідери привітали зусилля США щодо просування мирних переговорів і наголосили, що всі сторони, чиї інтереси зачіпає війна, мають бути залучені до переговорного процесу.

Крім того, країни «коаліції охочих» закликали Росію долучитися до дискусій у конструктивний спосіб і погодитися на повне та беззастережне припинення вогню. Учасники зустрічі також підтвердили намір посилювати економічний тиск на Москву.

Нагадаємо, що Європейський парламент ухвалив резолюцію до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ. Депутати офіційно зафіксували позицію: стратегічною метою Європи є військова поразка Росії, перемога України та її повноправне членство в Європейському Союзі. В резолюції йдеться, що Україна має перемогти у війні та вступити у Євросоюз.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії виступив із потужним зверненням до міжнародної спільноти, закликаючи активно протидіяти російській дезінформації про нібито «неминучу перемогу» РФ. Очільник уряду Британії зазначив, що «ми маємо спростувати неправдиву інформацію про те, що Росія перемагає», додавши, що за останній рік вона захопила лише 0,8% території України.