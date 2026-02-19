Президент Євроради заявив, що дата вступу України до ЄС поки не визначена

Антоніу Кошта наголосив, що Євросоюз працює над розширенням і прагне швидко просувати переговори з Києвом

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції в Осло заявив, що Європейський Союз продовжує працювати над вступом України до блоку, однак наразі немає чіткої дати, коли цей процес може завершитися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

За його словами, розширення Європейського Союзу є стратегічним пріоритетом для забезпечення миру та стабільності на континенті. «Розширення ЄС – це найважливіша геополітична інвестиція, яку Європейський Союз може зробити в майбутнє миру та стабільності в Європі, і ми повністю віддані цьому процесу розширення щодо України, Молдови та Західних Балкан», – сказав Кошта.

Президент Європейської ради зазначив, що ЄС високо оцінює темпи реформ, які Україна впроваджує навіть в умовах війни, адаптуючись до стандартів Євросоюзу. Він підтвердив готовність якомога швидше розпочати офіційні переговори про вступ і рухатися вперед у процесі розширення.

«Я не можу сказати, чи це станеться у 2027 році, чи навіть у 2026 році, чи пізніше, але важливо те, що ми не можемо втратити імпульс. Ми не можемо втрачати час і технічну роботу, яку виконує Україна», – підкреслив президент Євроради.

Кошта також наголосив, що успішне завершення процесу вступу України до ЄС є важливим для стабілізації країни після війни та забезпечення її економічного розвитку. Він нагадав, що у червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення надати Україні статус кандидата на членство.

«Відтоді ми наполегливо працювали. Це дуже важко для України, це дуже складно. Ви можете собі уявити, що означає для країни, яка веде війну, впроваджувати реформи, і, безумовно, всі держави-члени Європейського Союзу будуть прагнути виконати свої зобов'язання», – запевнив він.

Відповідаючи на запитання щодо позиції Угорщини, Кошта зауважив, що ЄС є союзом держав із різними інтересами, а окремі двосторонні питання потребують часу для врегулювання. «Нам потрібно щодня мати справу з 27 державами-членами, тому що ми є союзом, заснованим на різноманітності, і також є двосторонні питання, зокрема між Угорщиною та Україною, і потрібно вирішувати ці двосторонні питання, але я пам'ятаю, що Угорщина проголосувала за надання Україні статусу кандидата», – сказав він.

Президент Європейської ради додав, що процес вступу до ЄС традиційно займає роки, навівши приклад Португалії, яка чекала дев’ять років на членство. «Я пам'ятаю, що моя країна (Португалія – ред.) чекала дев'ять років, щоб її прийняли до Європейського Союзу, і тепер Україна рухається набагато швидше. І я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо досягти успіху дуже скоро», – підсумував Кошта.

Нагадаємо, що президент Європейської ради Антоніу Кошта під час візиту до Норвегії відвідав Університетську лікарню Осло, де лікуються поранені українські військові, та зустрівся з одним із бійців, який проходить реабілітацію.