Ексгравець збірної Росії з волейболу поскаржився, що шахраї виманили у нього $330 тис.

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ексгравець збірної Росії з волейболу поскаржився, що шахраї виманили у нього $330 тис.
Дівіш звернувся до російської поліції

Волейболіст вклав кошти в бізнес із встановлення рекламних моніторів

Російський та словацький волейболіст, ексгравець збірної Росії Лукаш Дівіш звернувся до російської поліції, бо вважає, що він став жертвою шахрайства. Про це повідомляє «Главком».

Російські пропагандисти зазначають, що догравач «Галатасарая», який раніше виступав за петербурзький «Зеніт», повірив знайомій його колишньої дівчині, яка втягнула волейболіста в бізнес із встановлення рекламних моніторів. Вона розповіла Дівішу, що, вклавши в цю справу гроші, можна отримати у кілька разів більше.

Близько року спортсмен дружив та спілкувався з дівчиною, вклавши 27,85 мільйона рублів (близько $330 тис.) у справу.

Раптово спілкування різко припинилося. Волейболістові обіцяли виплатити дивіденди у «найближчий час», але грошей він так і не отримав.

Дівіш звернувся до російської поліції, проте «бізнесмени» у відповідь на це подали зустрічну заяву. За їхньою версією, Лукаш нібито сам винен їм гроші.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

