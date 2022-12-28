Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки об'єктів критичної інфраструктури знищила Росія в Україні – дані МВС

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки об'єктів критичної інфраструктури знищила Росія в Україні – дані МВС
Окупанти продовжують атакувати інфраструктуру України
фото з відкритих джерел

Загалом в Україні, за словами заступника міністра, пошкоджено 35 тис. об'єктів

В Україні з початку вторгнення Росії було пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

Загалом в Україні, за словами заступника міністра, пошкоджено 35 тис. об'єктів.

«Йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости і так далі», – сказав Єнін.

Місяць тому, 27 листопада, заступник міністра повідомляв, що на той момент було пошкоджено 32 тис. об'єктів і понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше Центробанк Росії визнав, що ймовірно, не зможе повернути свої заблоковані активи за кордоном.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України.

Читайте також: Данілов пояснив, чому Росія може відкласти обстріл України на свята
Теги: росія МВС війна обстріл Україна інфраструктура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банківська система України навіть під час війни працює стабільно 
«Витримає ядерний вибух». Соратник Зеленського оцінив надійність банківської інфраструктури
20 грудня, 10:22
Війна серйозно вплинула на спорт в Україні
Беленюк розповів, скільки коштів потрібно для відбудови спортивної інфраструктури України
26 грудня, 14:27
Фото з відкритих джерел
Пропагандисти погрожують новими ударами по критичній інфраструктурі (відео)
Вчора, 07:32

Події в Україні

Скільки об'єктів критичної інфраструктури знищила Росія в Україні – дані МВС
Скільки об'єктів критичної інфраструктури знищила Росія в Україні – дані МВС
Стало відомо, чому в Україні неможливо відремонтувати трофейну техніку рашистів
Стало відомо, чому в Україні неможливо відремонтувати трофейну техніку рашистів
Відновлення енергосистеми України: США зіштовхнулися із низкою проблем
Відновлення енергосистеми України: США зіштовхнулися із низкою проблем
У Херсоні пролунали вибухи: повітряну тривогу в області не оголошували
У Херсоні пролунали вибухи: повітряну тривогу в області не оголошували
У чому полягає стратегічна важливість деокупації Кремінної – роз'яснення Гайдая
У чому полягає стратегічна важливість деокупації Кремінної – роз'яснення Гайдая
П'ять головних новин за 27 грудня
П'ять головних новин за 27 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
22K
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
12K
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
8897
Головне за ніч: найгарячіші ділянки фронту та перспективи вступу України до ЄС
8023
Білорусь засудила колишню олімпійську плавчиню до 12 років колонії
7657
Оприлюднено плани рашистів щодо непідконтрольних Кремлю церков в Україні

Новини

Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52
The New York Times оцінив наслідки атак на авіабазу в Енгельсі
Вчора, 16:35

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту