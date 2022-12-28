Скільки об'єктів критичної інфраструктури знищила Росія в Україні – дані МВС

Загалом в Україні, за словами заступника міністра, пошкоджено 35 тис. об'єктів

В Україні з початку вторгнення Росії було пошкоджено 702 об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

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Загалом в Україні, за словами заступника міністра, пошкоджено 35 тис. об'єктів.

«Йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости і так далі», – сказав Єнін.

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Місяць тому, 27 листопада, заступник міністра повідомляв, що на той момент було пошкоджено 32 тис. об'єктів і понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше Центробанк Росії визнав, що ймовірно, не зможе повернути свої заблоковані активи за кордоном.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та союзники робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України.