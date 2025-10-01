Головна Скотч Курйоз
Курйоз у прямому етері: у США 67-річна ведуча впала під час підтягування

glavcom.ua
Телеведуча швидко оговталась після падіння
Ведуча вирішила підтягнутися у прямому етері та впала обличчям вниз

Ветеранка американського телебачення, 67-річна ведуча каналу Fox 5 Розанна Скотто (Rosanna Scotto), пережила незручний момент у прямому етері програми Good Day New York, коли під час виконання фізичної вправи впала обличчям на підлогу.

Інцидент стався, коли Скотто спробувала підтягнутися на перекладині разом із фітнес-тренером Кенні Сантуччі. Як пише «Главком» із посиланням на видання Daily Mail, тренер допоміг ведучій схопитися за перекладину, а потім підняв її за ноги, щоб полегшити виконання вправи.

Розанна Скотто успішно виконала чотири підтягування. Однак, коли Сантуччі почав повільно опускати її, ведуча, ймовірно, передчасно відпустила руки від перекладини, внаслідок чого впала ниць на підлогу студії.

Тренер та колега-співведучий Курт Менефі негайно кинулися на допомогу. «Все гаразд?» – стурбовано спитав Менефі.

На щастя, ведуча швидко оговталася. З усмішкою на обличчі вона відповіла: «Все добре», демонструючи професіоналізм та самовладання, попри курйозну ситуацію.

До слова, телеведуча Лідія Таран на заняттях із йоги випадково познайомилася зі своєю сестрою. Жінки кілька років відвідували один і той же спортивний клуб та займалися в ньому разом.

Нагадаємо, ккраїнська співачка, телеведуча, журналістка Ольга Горбачова розлучається з чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним. Їхнє сімейне життя протривало дев’ять років. 

