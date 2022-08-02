Комісія Сейму Латвії визнала Росію державою-спонсором тероризму

Комісія попросить Сейм ухвалити резолюцію на найближчому засіданні

Комісія Сейму Латвії із закордонних справ 2 серпня схвалила проєкт резолюції про визнання насильницьких дій Російської Федерації проти України та її мешканців тероризмом, а самої РФ – державою, яка спонсорує тероризм. Відповідну інформацію опубліковано на сайті відомства.

У заяві сказано, що Росія цілеспрямовано нападає на цивільне населення України, використовуючи страждання та залякування як інструмент для спроб деморалізувати народ та збройні сили України, паралізувати дієздатність української держави, для спроб окупувати Україну. Депутати зазначили, що Росія здійснює це насильство задля досягнення політичних цілей.

Члени комісії категорично засудили військову агресію РФ і широкомасштабне вторгнення в Україну, яке здійснюється за підтримки та участі правлячого режиму Білорусі, а також закликали євроатлантичну спільноту та інших союзників терміново посилити та ввести всеосяжні санкції проти РФ, щоб припинити можливості російської армії продовжувати її агресію проти України.

У затвердженій комісією заяві міститься заклик і до інших країн висловити таке саме ставлення до Росії – прямо визнати її державою, яка підтримує тероризм, сказав голова комісії Ріхард Колс.

Він пояснив, що комісія попросить Сейм ухвалити резолюцію на найближчому засіданні. Швидше за все, це відбудеться 11 серпня.