Іран пригрозив США ударами по базах і кораблях

У Тегерані заявляють, що ракети та дрони вже наведені на американські цілі

Корпус вартових ісламської революції пригрозив ударами по американських військових базах і кораблях у регіоні у разі атак на іранські судна, пише «Главком».

У ВМС КВІР заявили, що «будь-яка атака на нафтові танкери або торговельні судна Ісламської Республіки Іран спричинить потужний удар по одній з американських баз у регіоні та ворожих кораблях».

Пізніше командувач Аерокосмічних сил КВІР генерал-майор Сеєд Маджид Мусаві заявив, що іранські ракети та дрони вже готові до застосування.

«Ракети й дрони Аерокосмічних сил КВІР наведені на американські цілі в регіоні та ворожі кораблі агресора; ми очікуємо наказу на запуск», – заявив він.

До слова, конфлікт між США та Іраном перейшов у стадію дипломатичних маневрів та спроб врегулювання, що є значним відходом від погроз Дональда Трампа щодо повного знищення іранської цивілізації. Цей поворот пояснюється тим, що масовані американські та ізраїльські бомбардування не призвели ні до капітуляції Тегерана, ні до внутрішнього повстання.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може брати участь у формуванні стратегії переговорів Тегерана зі США щодо завершення війни.