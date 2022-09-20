Королеву Єлизавету II поховали поряд із принцом Філіпом

Після служби в каплиці, яку провів архієпископ Кентерберійський, труна з тілом королеви Єлизавети II під звуки самотнього волинника була опущена до королівського склепу

Королева Великої Британії Єлизавета II в понеділок, 19 вересня, була похована у меморіальній каплиці короля Георга VI поряд зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким. Про це повідомляє сайт Букінгемського палацу.

Після служби в каплиці, яку провів архієпископ Кентерберійський, труна з тілом королеви Єлизавети II під звуки самотнього волинника була опущена до королівського склепу, і настоятель Віндзора сказав: «Вирушай у дорогу з цього світу, о християнська душе».

‘Rarely has such a promise been so well kept’



The Archbishop of Canterbury today gave the Sermon at Her Majesty The Queen’s State Funeral: pic.twitter.com/EyIgSCjtVd — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Як пише The Guardian, при цьому були присутні лише члени королівської родини, які повернулися в каплицю близько 19:30 за місцевим часом (21:30 за Києвом).

Раніше принца Філіпа було поховано в королівському склепі каплиці Святого Георгія, до якої примикає добудована в 1960-і роки каплиця Георга VI.

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні



