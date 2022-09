Королеву Єлизавету II поховали поряд із принцом Філіпом

Королева Великої Британії Єлизавета II в понеділок, 19 вересня, була похована у меморіальній каплиці короля Георга VI поряд зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким. Про це повідомляє сайт Букінгемського палацу.

Після служби в каплиці, яку провів архієпископ Кентерберійський, труна з тілом королеви Єлизавети II під звуки самотнього волинника була опущена до королівського склепу, і настоятель Віндзора сказав: «Вирушай у дорогу з цього світу, о християнська душе».

