Білорусь починає навчання територіальних військ біля кордону з Україною

Військові збори з призовниками територіальних військ проходитимуть з 8 до 31 січня 2025 року

Білорусь у середу, 8 січня, починає навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.

Під час навчань планують відновити навички командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготувати військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами збройних сил Білорусі.

Нагадаємо, голова постійної комісії з питань національної безпеки палати представників Білорусі Геннадій Лепешко зауважив, що його країна та Росія планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових.

У грудні минулого року міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття. Речник Міністерства оборони Тайваню Сунь Ліфан на прес-конференції у вівторок заявив, що масштаб нинішнього розгортання китайських Військово-морських сил у районі від південних японських островів до Південно-Китайського моря є найбільшим відтоді, як Пекін проводив військові навчання довкола Тайваню напередодні президентських виборів 1996 року.

Також США вперше провели випробування перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Воно пройшло успішно. Міноборони США повідомило, що випробування проходили біля острова Гуам, що знаходиться у західній частині Тихого океану. За словами Пентагону, це стало важливою віхою у розвитку обороноздатності острова.