Кортеж віцепрезидента США потрапив у ДТП

Поліцейський позашляховик з кортежу потрапив у ДТП саме під час супровіду віцепрезидента США Джей Ді Венса

Увечері в п'ятницю, 14 листопада, в американському місті Мерівіллі, штат Теннессі, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів із кортежу віце-президента США Джей Ді Венса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Під час супроводу високопосадовця поліцейський позашляховик з кортежу потрапив у ДТП. Поліцейський Джастін Браун зазнав важких травм і був терміново госпіталізований. Його стан оцінювали як критичний. Наступного дня, в суботу вранці, йому провели операцію.

Начальник поліції Мерівілла Тоні Крісп висловив глибоку вдячність рятувальникам. «Ми безмежно вдячні тим людям, чия швидка реакція врятувала життя офіцеру поліції Брауну минулої ночі. Ви справжні герої», – наголосив він.

У Секретній службі США підтвердили, що віце-президент Венс перебував у складі цього кортежу. Агент Кетрін Пірс уточнила, що Секретна служба уважно стежить за ситуацією. Вона наголосила, що особа, яка перебуває під охороною, не постраждала.

«Ми співчуваємо цим офіцерам, їхнім сім'ям та їхнім відомствам», – додала Пірс, висловлюючи підтримку постраждалим правоохоронцям.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висловив упевненість, що віцепрезидент Джей Ді Венс є головним претендентом на перемогу в президентських перегонах 2028 року.

Як повідомило джерело, близьке до держсекретаря, «Марко чітко дав зрозуміти: якщо Джей Ді вирішить балотуватися, він стане єдиним кандидатом від партії. Рубіо докладе всіх можливих зусиль, аби допомогти віцепрезидентові в цій кампанії». Politico розцінює такі заяви як початок підготовки певної частини республіканців до боротьби за лідерство в партії, незважаючи на те, що другий термін президентства Дональда Трампа тільки розпочався.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що за більш ніж 200 днів на посаді здобув необхідний практичний досвід і готовий взяти на себе обов’язки президента у разі потреби. «Так, трапляються жахливі трагедії. Але я впевнений, що президент США в хорошій формі, допрацює до кінця свого терміну і зробить великі справи для американського народу. І якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів», – сказав Венс.