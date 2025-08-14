Головна Світ Соціум
«Схоже на кінець світу». У Європі триває евакуація через масштабні пожежі у декількох країнах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Схоже на кінець світу». У Європі триває евакуація через масштабні пожежі у декількох країнах
З початку 2025 року пожежі вразили майже 440 тис. гектарів у єврозоні
фото: Reuters

Лісові пожежі охопили південну Європу: є загиблі, тисячі евакуйованих

Лісові пожежі, спричинені підпалами та спекою, завдають руйнувань у всій південній Європі: горять будинки, тисячі мешканців і туристів змушені тікати у безпечніші райони. Вогонь також поширюють сильні вітри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Спільного дослідницького центру Наукового центру ЄС, з початку 2025 року пожежі вразили майже 440 тис. гектарів у єврозоні, що вдвічі перевищує середній показник за той самий період року з 2006 року.

Ситуація в Греції

«Схоже на кінець світу». У Європі триває евакуація через масштабні пожежі у декількох країнах фото 1
фото: Reuters

Полум'я і темний дим клубочаться над грецьким містом Патри, де лісова пожежа охопила оливкові гаї та ліси. Залізничний рух на околиці міста був порушений.

«Схоже на кінець світу. Нехай Бог допоможе нам і людям тут», – сказав волонтер Гіоргос Карваніс, який прибув з Афін, щоб допомогти.

На грецьких островах Хіос та Кефалонія, популярних серед туристів, влада закликала людей переміститися в безпечне місце.

Жертви та масштаби в Іспанії

«Схоже на кінець світу». У Європі триває евакуація через масштабні пожежі у декількох країнах фото 2
фото: Reuters

В Іспанії доброволець-пожежник помер від сильних опіків, ставши шостою людиною, яка загинула від лісових пожеж у країні цього року. Державний метеорологічний агентство AEMET попередило, що майже вся Іспанія перебуває під надзвичайно високим або дуже високим ризиком пожеж.

В Іспанії вже 10-й день триває хвиля спеки, пік якої припав на вівторок, коли температура сягала 45 градусів Цельсія.

Інші країни та боротьба з вогнем

«Схоже на кінець світу». У Європі триває евакуація через масштабні пожежі у декількох країнах фото 3
фото: Reuters

В Албанії міністр оборони Пірро Венгу заявив, що це був «критичний тиждень». Близько 10 тис. пожежників, солдатів та поліцейських борються із 24 лісовими пожежами по всій країні. Полум'я досягло двох сіл у центрі країни, змусивши селян тікати разом із худобою.

У Португалії пожежа в Транкозу, яка триває з суботи, посилилася після того, як блискавка знову підпалила район, який вважався безпечним.

В Італії оголошено попередження про екстремальну спеку для 16 міст. Папа Лев переніс свою щотижневу аудієнцію до закритого приміщення у Ватикані, щоб сховатися від сонця.

Підозри у підпалах 

«Схоже на кінець світу». У Європі триває евакуація через масштабні пожежі у декількох країнах фото 4
фото: Reuters

Міністр навколишнього середовища Іспанії Сара Агесен заявила, що багато пожеж у країні вважаються справою підпалювачів. Поліція вже заарештувала пожежника та розслідує справу щодо 63-річної жінки, підозрюючи їх у підпалах. Інші пожежі, за повідомленнями, були спричинені грозами.

Експерт з пожежогасіння з Європейського лісового інституту Олександр Гельд наголосив, що влада має краще готуватися до таких подій, створюючи буферні зони та видаляючи горючу рослинність, щоб убезпечити життя пожежників. За даними Greenpeace, інвестування €1 млрд на рік в управління лісами може зекономити 99 мільярдів євро, які витрачаються на боротьбу з вогнем та відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в Іспанії сталася пожежа у Великій мечеті Кордови, одній із найвизначніших історичних споруд країни, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вогонь пошкодив дахи двох каплиць та стіни будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Mundo.

Імовірно, причиною займання стало коротке замикання в електричній машині для підмітання. Пожежа виникла увечері у п'ятницю, 8 серпня. Полум’я пошкодило стіни та дахи двох каплиць, розташованих у навах Альманзора, а також частину службового обладнання.

«Схоже на кінець світу». У Європі триває евакуація через масштабні пожежі у декількох країнах
«Схоже на кінець світу». У Європі триває евакуація через масштабні пожежі у декількох країнах
Скандал у Японії: McDonald's призупинив акцію з Pokémon через гори викинутої їжі
Скандал у Японії: McDonald's призупинив акцію з Pokémon через гори викинутої їжі
На Камчатці прокинувся черговий вулкан: третій за місяць
На Камчатці прокинувся черговий вулкан: третій за місяць
У Польщі затримано українця за підозрою у роботі на російські спецслужби
У Польщі затримано українця за підозрою у роботі на російські спецслужби
Коли люди зможуть жити до 125 років: думка науковців
Коли люди зможуть жити до 125 років: думка науковців
Безпілотники атакували Волгоград: уражено нафтопереробний завод
Безпілотники атакували Волгоград: уражено нафтопереробний завод

