Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»
Трампом і Путін на базі Ельмендорф-Річардсон, Аляска
фото: АР

Трамп знову пригрозив Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується», і пригрозив Москві новими економічними санкціями, оскільки зусилля з посередництва у переговорах про перемир'я з Україною зазнали невдачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Це буде дуже сильний удар у вигляді санкцій проти банків, а також у сфері нафти і мит», – сказав Трамп.

Проте президент США наголосив, що він уже «багато зробив» для покарання Росії, зазначивши про розширення мит, які він ввів для Індії за закупівлю російських енергоносіїв, і стверджуючи, що «це проблема Європи, набагато більша, ніж наша».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп не відмовиться від своїх зусиль, спрямованих на завершення війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в телефонній розмові з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що завершити російсько-українську війну доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Ба більше, він нагадав, що закінчив вже шість воєн та йому подобається їх зупиняти.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини
Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини Війна і право
27 серпня, 10:25
Трамп пообіцяв для США новітню систему ППО
Розкрито деталі «Золотого куполу» Трампа
13 серпня, 14:38
Трамп обговорить з європейськими лідерами результати переговорів із Путіним
Трамп після зустрічі з Путіним проведе переговори з ЄС
16 серпня, 05:49
Мешканці одного з районів Вашингтона вийшли проти посилення поліцейської присутності
У Вашингтоні спалахнули протести після наказу Трампа про нацгвардію
14 серпня, 19:59
За даними опитування, росіяни хочуть бачити Путіна у президентському кріслі наступний термін
Які мінуси росіяни знайшли у Путіні? Опитування вразило результатами
21 серпня, 05:47
Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
23 серпня, 15:58
Зеленський зазначив, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою майбутніх гарантій безпеки
Зеленський розповів, коли будуть готові напрацювання щодо гарантій безпеки
23 серпня, 16:30
Кім Чен Ин наступного тижня відвідає військовий парад із Володимиром Путіним
Путін і Кім Чен Ин відвідають парад в Пекіні
28 серпня, 13:32
Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність
Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан
5 вересня, 04:31

Політика

Атака на Польщу: МЗС Фінляндії викликала посла РФ
Атака на Польщу: МЗС Фінляндії викликала посла РФ
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»
Збройні сили Фінляндії розповіли, як би вони відреагували на вторгнення російських дронів
Збройні сили Фінляндії розповіли, як би вони відреагували на вторгнення російських дронів
Данія має намір здійснити найдорожчу закупівлю озброєнь в історії країни
Данія має намір здійснити найдорожчу закупівлю озброєнь в історії країни
Bloomberg пояснив, як удари по Катару та Польщі вплинули на репутацію Трампа
Bloomberg пояснив, як удари по Катару та Польщі вплинули на репутацію Трампа

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua