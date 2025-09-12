Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»

Трамп знову пригрозив Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується», і пригрозив Москві новими економічними санкціями, оскільки зусилля з посередництва у переговорах про перемир'я з Україною зазнали невдачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Це буде дуже сильний удар у вигляді санкцій проти банків, а також у сфері нафти і мит», – сказав Трамп.

Проте президент США наголосив, що він уже «багато зробив» для покарання Росії, зазначивши про розширення мит, які він ввів для Індії за закупівлю російських енергоносіїв, і стверджуючи, що «це проблема Європи, набагато більша, ніж наша».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп не відмовиться від своїх зусиль, спрямованих на завершення війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в телефонній розмові з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що завершити російсько-українську війну доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Ба більше, він нагадав, що закінчив вже шість воєн та йому подобається їх зупиняти.