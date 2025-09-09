Найнебезпечніші країни Європи у 2025 році: на якому місці Україна

Україна лідирує за рівнем небезпеки для туристів

Експерти склали рейтинг найнебезпечніших країн Європи у 2025 році. Перше місце в списку посіла Україна через активні бойові дії, Росія та Білорусь також потрапили до топу через військову агресію, політичну нестабільність і високий рівень загроз для туристів та місцевих мешканців. Про це пише «Главком» із посиланням на VisitWorld.today

Україна – дуже високий рівень небезпеки

Країна очолила рейтинг через повномасштабну війну, постійні обстріли та воєнний стан. Найбільше ризикують мешканці сходу та півдня, а сигнал повітряної тривоги лунає на всій території, пишуть експерти.

Росія – дуже високий рівень ризику

Через агресію проти України, політичні репресії та загрози для іноземців більшість світових урядів експерти VisitWorld.today радять уникати поїздок до РФ.

Білорусь – високий ризик

Напруженість на кордонах, політичні репресії та тісний союз із Росією роблять країну небезпечною для туристів.

Сербія – середньо-високий ризик

Конфлікти з Косово та регулярні протести в північних регіонах країни створюють потенційні загрози для безпеки.

Косово – середньо-високий ризик

Етнічні суперечності та політична нестабільність роблять північні території країни особливо небезпечними для відвідувачів.

Боснія і Герцеговина – середній рівень небезпеки

Політична напруга та залишкові міни з воєн 1990-х років у сільських районах зберігають загрозу для мешканців і туристів.

Молдова – середній ризик

Конфлікт у Придністров’ї та геополітична нестабільність формують непросту безпекову ситуацію.

Франція – середній ризик

Туристам слід бути уважними через можливі протести, терористичні загрози та високий рівень дрібних крадіжок, особливо у великих містах на кшталт Парижа.

Італія – середній ризик

Основні небезпеки для туристів – шахрайство, крадіжки та локальні протести. Пильність рекомендується проявляти у Римі та Неаполі.

Туреччина (європейська частина) – середній ризик

Нестабільна політична ситуація, близькість до зони конфлікту на кордоні з Сирією та ризики природних катастроф, зокрема землетрусів, роблять навіть туристичні регіони потенційно небезпечними.

Безпека туристів у Європі у 2025 році значно варіюється. Високий та дуже високий ризик спостерігається переважно у країнах, пов’язаних з війною та політичними кризами, тоді як традиційні туристичні напрямки потребують обережності через локальні злочини та протестні акції.

