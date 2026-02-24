Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро

Роберта Мецола підписала рішення про фінансування державних сервісів та обороноздатності України

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро для підтримки державних функцій і безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політикині у соцмережі X.

За її словами, фінансування спрямоване на забезпечення безперервної роботи ключових державних сервісів, посилення обороноздатності України та зміцнення спільної безпеки в Європі.

Just signed the €90 billion Ukraine Support Loan on behalf of @Europarl_EN.



• To shore up essential public services running

• To keep Ukraine's defence strong

• To safeguard our shared security & freedom

• To achieve a real & lasting peace

• To anchor Ukraine’s future in… pic.twitter.com/WFDU6bZHbr — Roberta Metsola (@EP_President) February 24, 2026

Мецола наголосила, що новий пакет підтримки має стратегічне значення не лише для України, а й для всього європейського простору. За її оцінкою, виділені кошти допоможуть стабілізувати функціонування державних інституцій у період війни та підтримати економічну стійкість країни.

Вона також підкреслила, що фінансування розглядається як інструмент наближення справедливого й тривалого миру. За словами президентки Європарламенту, підтримка України є складовою ширшої політики ЄС щодо гарантування безпеки та свободи на континенті.

Окремо Мецола зазначила, що кредит має закріпити європейський курс України та сприяти її подальшій інтеграції з європейськими структурами. У Брюсселі розраховують, що фінансова допомога дозволить зміцнити оборонний сектор і водночас підтримати роботу державних служб у критичних умовах.

Нагадаємо, що лідери понад 30 держав-учасниць «коаліції охочих» після засідання 24 лютого підтвердили готовність долучитися до формування гарантій безпеки для України за підтримки США.

Раніше, Угорщина оголошувала про блокування виділення Україні кредиту Європейського Союзу на 90 млрд євро до відновлення поставок російської нафти через трубопровід «Дружба».