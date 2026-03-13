Швеція вдруге за тиждень затримала судно тіньового флоту РФ

Танкер перебуває у санкційних списках кількох країн, зокрема Європейського Союзу

У Балтійському морі біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт танкера Sea Owl I, який підозрюють у причетності до так званого тіньового флоту Росії. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними шведської берегової охорони, 228-метровий танкер формально ходив під прапором Коморських островів, однак правоохоронці підозрюють, що судно використовує чужий прапор.

У відомстві пояснили, що вирішили втрутитися через можливі ризики для безпеки на морі та довкілля.

«Загрози безпеці на морі та довкіллю занадто високі. Тому є підстави для втручання проти судна», – заявив заступник начальника операційного відділу берегової охорони Даніель Стенлінг.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін зазначив, що судно можуть пов’язувати з російським тіньовим флотом.

За інформацією влади, танкер також перебуває у санкційних списках кількох країн, зокрема Європейського Союзу.

Це вже другий подібний інцидент за тиждень. Раніше шведська берегова охорона піднялася на борт іншого судна – Caffa, яке йшло під прапором Гвінеї та також перебувало поблизу Треллеборга.

До слова, російські судна тіньового флоту, які перевозять підсанкційний скраплений природний газ, почали змінювати маршрути та уникати Середземного моря після атаки на один із танкерів на початку березня.