Кремль лякає світ атомною бомбою в руках у Лукашенка

Лукашенко випросив у Путіна ядерну зброю для білоруських літаків

Володимир Путін хоче передати білоруській армії ядерну зброю

Росія може обладнати літаки білоруських збройних сил тактичною зброєю масового ураження. Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час зустрічі із своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком.

Заяву Путіна спровокував Лукашенко, який поскаржився хазяїну Кремля про те, що біля кордонів Білорусі літаки країн НАТО нібито тренуються нести ядерні боєголовки. Самопроголошений президент Білорусі попросив російського колегу «дзеркально» відповісти на ці тренувальні польоти.

Ідею «дзеркальної» відповіді Путін не підтримав, але запропонував Лукашенку дообладнати білоруські літаки Су-25 ядерними зарядами.

«Це можна зробити на авіазаводах в Росії», – наголосив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, що після візиту президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до Росії міністр закордонних справ цієї середньо азійської держави заявив про необхідність заборони ядерної зброї у всьому світі.