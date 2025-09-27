Головна Світ Політика
Кремль приховує закатованих і хворих українців від Червоного Хреста – ОБСЄ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворог приховує інформацію про полонених
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами представників ОБСЄ, ситуація з доступом до полонених значно гірша, ніж мала б бути за юридичними стандартами

Російська Федерація систематично обмежує доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених. Коли відвідування все ж дозволялися, Москва показувала лише тих бранців, які перебувають у відносно доброму стані, приховуючи хворих, скалічених та жертв жорстокого поводження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Члени незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ оприлюднили звіт щодо порушень та злочинів РФ у поводженні з українськими військовополоненими.За їхніми словами, МКЧХ не має вільного та безперешкодного доступу до місць утримання українських військовополонених у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Професор Ерве Асенсіо зазначив, що співпраця з російською стороною є «дуже складною». Хоча певні візити представників Червоного Хреста відбувалися, вони були нечисленними, не охоплювали всі місця утримання і проводилися без повного доступу до всіх полонених.

Професорка Вероніка Білкова додала, що ситуація з доступом «значно гірша, ніж мала б бути за юридичними стандартами». Представникам Червоного Хретса часто не дозволяють спілкуватися з бранцями наодинці, що є грубим порушенням міжнародних норм, оскільки унеможливлює отримання правдивої інформації про умови утримання.

Ключовим висновком, що базується на свідченнях звільнених українців, є те, що російська влада маніпулює візитами Міжнародного комітету Червоного Хреста. Професор Марк Кламберг повідомив, що колишні військовополонені підтверджують: під час інспекцій їм показували лише тих бранців, які були «в хорошому стані». «До тих, хто був хворий чи зазнав жорстокого поводження, МКЧХ не мало доступу. Все контролювалося російською владою, хоча МКЧХ має мати вільний доступ», – підкреслив Кламберг.

Окрім фізичного недопуску, Росія приховує інформацію про полонених. За словами Білкової, російське Національне інформаційне бюро, створене при Міноборони РФ для збору даних про полонених, працює непрозоро.

«У кожній державі, що воює, має бути створене Національне інформаційне бюро для збору інформації про полонених ворога. В Україні воно створене і збирає дані, зокрема про російських полонених. Інформацію про українське бюро легко знайти в інтернеті, є навіть вебсторінка. Натомість про російське бюро інформації практично немає, десь є лише номер телефону для сімей полонених», – каже Білкова.

У підсумковому звіті експертної місії ОБСЄ наголошується, що задокументована практика поводження РФ з українськими військовополоненими, яка включає страти, систематичні катування, позбавлення права на справедливий суд та утримання в нелюдських умовах, свідчить про воєнні злочини, а в окремих випадках – злочини проти людяності.

Нагадаємо, кореспондент Уніан Дмитро Хилюк пробув у полоні понад три роки. Росіяни викрали його 3 березня 2022 року в Козаровичах під час окупації Київщини. Про пережите у ворожих застінках журналіст розповів у інтерв’ю «Главкому».

До слова, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка тих.

Теги: ОБСЄ червоний хрест полон

