Росіяни відправили у «м’ясний штурм» досвідченого лікаря: чим усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни відправили у «м’ясний штурм» досвідченого лікаря: чим усе закінчилося
Журналіст Дмитро Карпенко (зліва), полонений лікар ( у центрі) та командир батальйону «Сибір» (справа) під час інтерв'ю
фото: скріншот із відео

Від голодних мук на позиціях росіянина врятували ЗСУ – взяли його в полон

Досвідчений російський медик, анестезіолог-реаніматолог, опинився на передовій і вже прощався з життям, але його взяли в полон ЗСУ. У інтерв’ю Дмитру Карпенку росіянин розповів, як він, висококваліфікований лікар, став учасником м’ясного штурму. Про це інформує «Главком».

Росіянин мав доволі динамічне життя, працював лікарем у різних містах, непогано заробляв та встиг чотири рази одружитися. Але у березні 2025 року його зупинили для перевірки документів працівники Державної інспекції безпеки дорожнього руху, як кажуть у народі – даїшники. Зупинили не дуже вдало, адже лікар не протверезів після дня народження друга. До того ж, він уже був позбавлений прав за нетверезе водіння. За повторне таке правопорушення передбачена кримінальна відповідальність.

Аби уникнути суду і вироку, медику порадили підписати річний контракт із Міністерством оборони РФ. Обіцяли, що він служитиме в військовому госпіталі десь у Білгородській області. Звісно ж, це виявилося брехнею. Лікар опинився на передовій, командир відправив його у так званий закреп. Необхідно було дійти до позицій та утримувати їх.

«Коли тебе закидають у останню путь – приємного мало. Нам не дали з собою води, командир сказав: «Підете в штурм – відберете у противника». Був кінець квітня, тож ми набирали воду з калюж, фільтрували її спеціальними таблетками, проціджували через бинти, марлі. Їжі також не було вдосталь, її скидали з дронів, але не регулярно. Коли я підписував контракт, важив 120 кілограмів, а зараз 86», – розповів лікар.

За словами росіянина, жодної евакуації не було, поранені повільно вмирали на позиціях.

Кинули досвідченого медика в штурм: армія РФ не шкодує нікого

Зрештою, від голодних мук на позиціях росіянина врятували ЗСУ – взяли його в полон. Там лікар ухвалив рішення приєднатися до батальйону «Сибір» – підрозділу Збройних сил України що комплектується представниками корінних народів Росії.

«Моя країна показала, що я їй не потрібен», – підсумував росіянин.  

Раніше полонений окупант розвеселив історією своєї служби. Росіянин на ім'я Сергій приїхав за дев'ять тисяч кілометрів – із міста Находка на Курщину, щоб будувати для війська баню. 

Крім того, журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

А журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

армія лікар полон Сибір штурм росіяни

