Після оголошення мобілізації росіяни розкупили всі квитки до Стамбула та Тбілісі

Сайт російської залізниці від кількості спроб купити квитки завис

Росіяни так хочуть служити, що після оголошення мобілізації, розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула, Тбілісі та Єревану. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на табло компаній.

Сайт російської залізниці від кількості спроб купити квитки завис.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

У зв’язку з оголошенням Кремлем частково мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».